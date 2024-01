Szef ukraińskiego banku centralnego z prestiżową nagrodą

Andrij Pyszny, prezes Narodowego Banku Ukrainy (NBU) od października 2022 r., został nagrodzony tytułem "The Banker's Central Banker of the Year 2024" jako najlepszy prezes banku centralnego w Europie i na świecie. Brytyjski magazyn "The Banker" corocznie przyznaje tytuł szefom banków centralnych, którzy najlepiej poradzili sobie z ustabilizowniem gospodarki swojego kraju i stymulowaniem jej wzrostu.

"The Banker": Zasługi Pysznego

Wśród głównych zasług Narodowego Banku Ukrainy magazyn podkreślił utrzymanie stabilności gospodarczej Ukrainy pomimo wojny rozpętanej przez Rosję. "Wzrost zaufania do hrywny — według danych NBU depozyty terminowe osób fizycznych w hrywnie wzrosły o 28 proc. w pierwszych 11 miesiącach 2023 roku" – wskazano w uzasadnieniu.

Zaznaczono, że "krajowy rynek długu odrobił straty, odnotowując 98 proc. wzrost wolumenu kredytów w stosunku do 2022 roku; inflacja spadła z 26,6 proc. do 5,1 proc. w ciągu pierwszych 11 miesięcy 2023 r.".

W uzasadnieniu "The Banker" powołuje się także na powodzenie negocjacji z Międzynarodowym Funduszem Walutowym w sprawie otwarcia nowego czteroletniego instrumentu rozszerzonego funduszu EFR oraz jego wdrożenie w ciągu roku.

Wspomniano też o programie Power Banking mającym na celu zrównoważone funkcjonowanie banków w obliczu przedłużających się przerw w dostawie prądu.

Andrij Pyszny został szefem NBU w 2022 roku. Ma 17 lat doświadczenia pracy w systemie bankowym, z czego większość spędził w Oschadbanku, Państwowym Banku Oszczędnościowym Ukrainy. Od 2003 do 2007 roku był pierwszym wiceprezesem Zarządu Oschadbanku, pełniąc funkcję jego prezesa.

Pyszny pracuje obecnie także w ramach Grupy Ekspertów Yermak-McFaul ds. sankcji na Rosję.

NBU został ustanowiony decyzją Rady Najwyższej z 20 marca 1991.

Czytaj też:

Dramatyczny apel ukraińskiego biskupa. "Bez wsparcia nie przetrwamy"