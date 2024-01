Odwołano prezes Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej

O sprawie informuje TVN24. Oleksiak została odwołana decyzją premiera Donalda Tuska. Informację potwierdził portal money.pl. Sama zainteresowana nie chciała komentować doniesień. Podkreśliła, że nikt w tej sprawie się z nią nie kontaktował.

Oleksiak ma zostać zastąpiona przez Magdalenę Jaworską. Premier Donald Tusk ma ją powołać jeszcze dziś 4 stycznia.

Dotychczasowa prezes PAŻP została powołana na to stanowisko przez premiera Mateusza Morawieckiego pod koniec marca 2022 roku. Jej głównym zadaniem było doprowadzenie do porozumienia ze strajkującymi w tym czasie kontrolerami lotu. Jak mówiła w jednym z wywiadów, "gdy tylko pojawiły się konkretne postulaty działań, mogących udoskonalić naszą działalność w zakresie bezpieczeństwa, zaakceptowaliśmy je i wprowadziliśmy do realizacji".

Zmiany w państwowych spółkach

Odwołanie Oleksiak to kolejna w ostatnich dniach decyzja personalna nowego rządu. W środę minister aktywów państwowych odwołał Wojciecha Kałużę z zarządu Jastrzębskiej Spółki Węglowej. Wcześniej z miejsce w radzie nadzorczej Orlenu pożegnała się Janina Goss.

Jak donoszą media, w najbliższych tygodniach w kontrolowanych przez Skarb Państwa spółkach ruszy kadrowa karuzela. Całość nadzoruje szef MAP Borys Budka.

"Kilka dni przed końcem roku z resortu aktywów państwowych trafiły pisma do państwowych podmiotów o zwołanie walnych zgromadzeń akcjonariuszy. To kluczowy krok do wymiany członków rad nadzorczych, a później zarządów w spółkach" – podaje portal Business Insider.

Ze względu na przepisy, zwołanie walnych zgromadzeń będzie możliwe najwcześniej na przełomie stycznia i lutego. "Nowa koalicja nie spieszy się z uruchomieniem kadrowej miotły, bo musiałaby w szybkim tempie znaleźć kilkuset chętnych do rad nadzorczych i zarządów w kluczowych spółkach Skarbu Państwa. Z grona dużych spółek informacje o planowanych walnych zgromadzeniach akcjonariuszy podały jedynie Orlen, Enea i PGE. W dwóch ostatnich przypadkach odbędą się one na wniosek resortu Borysa Budki" – czytamy.

