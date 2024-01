Wakacje od składki ZUS. Są szczegóły

Projekt o wakacjach od składki ZUS płaconej przez osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą (JDG), przewidujący zawieszenie jednej składki w roku, powinien trafić do Sejmu do końca marca, poinformował premier Donald Tusk. Zapowiedział, że urlop od składki ZUS nie wpłynie na wysokość emerytury

– Chodzi o to, aby mikroprzedsiębiorcy, osoby samozatrudnione mogły podobnie jak inni pracujący bo mówimy tu osobach pracujących, mieli prawo także do tego no urlopu, w którym nie będą obciążeni finansowo składką zusowską. […] Zaowocuje to szybkimi konsultacjami, tak aby do końca marca projekt ustawy, stosowne ustawy trafiły do Sejmu. Zgodnie z tą ustawą, każdy mikroprzedsiębiorca, samozatrudniony, osoby prowadzące działalność gospodarczą mogą wybrać jeden miesiąc w roku wolny od składki ZUS-owskiej – powiedział Donald Tusk podczas konferencji prasowej po posiedzeniu rządu.

"Nikt nie straci"

– To oznacza, że [przedsiębiorcy] będą mogli ten jeden miesiąc w roku mieć wolny od składki zusowskiej i oznacza to także, że państwo za ten miesiąc zapłaci za składkę, tak żeby zachować ciągłość składki, tak by nikt nie stracił na tym urlopie [od składek ZUS] w przyszłości, jeśli chodzi o wysokość emerytury – podkreślił premier.

Wcześniej w wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów podano, że Rada Ministrów planuje przyjąć w I kw. br. projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw, który wprowadzi instytucję wakacji składkowych dla przedsiębiorców prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Jak wówczas informowano, wakacje proponowane miały być w wymiarze do 3 miesięcy w ciągu roku kalendarzowego.

– Mam nadzieję, że tutaj żadnych innych przeszkód nie będzie, veta prezydenta i będziemy mogli jeszcze w tym roku urlop dla polskich przedsiębiorców i przedsiębiorców wprowadzić – podsumował Tusk podczas konferencji.

Czytaj też:

Dziemianowicz-Bąk składa wniosek o odwołanie prezes ZUSCzytaj też:

Tusk straszy prezydenta. "Musicie przerwać ten spektakl"