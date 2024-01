Jaki: Jeśli to zrobimy, Niemcy stracą miliardy

Polska realizuje budowę Głębokowodnego Terminalu Kontenerowego w Świnoujściu. W lipcu ubiegłego roku Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście SA podpisał z belgijsko-katarskim konsorcjum przedwstępną umowę dzierżawy terenów zlokalizowanych w porcie zewnętrznym w Świnoujściu. Ministerstwo Infrastruktury zaznacza, że inwestycja zabezpieczy pod kątem przeładunkowym region Europy Centralnej i Południowej, a to dla Polski "niezwykłe wyzwanie i szansa".

Tymczasem projekt nie podoba się Niemcom. Portal Business Insider opisywał w ubiegłym roku argumenty, jakimi posługują się nasi zachodni sąsiedzi, aby uzasadnić sprzeciw wobec polskiej inwestycji. Sam serwis zauważa, że "niemieckie wybrzeże w przygranicznym landzie Meklemburgia-Pomorze Przednie wygląda wręcz idyllicznie", ale "jest na horyzoncie miejsce, nad którym dominują dźwigi, podnośniki i inne wielkie instalacje przemysłowe. To Świnoujście. Szybko rozwijające się polskie miasto portowe".

Jaki ostrzega przed Tuskiem

Tematowi budowy portu w Świnoujściu Patryk Jaki poświęcił swoje najnowsze wideo zamieszczone w mediach społecznościowych. Jak wskazywał, aby podnosić zamożność polskiego społeczeństwa, "musimy mieć własne, duże inwestycje".

– Polacy budują port w Świnoujściu i zapowiedzieli udrożnienie rzek i inwestycje na 60 miliardów złotych, by zarabiać na transporcie towarów z północy. To wielki plan na budowanie bogactwa Polaków na pokolenia. Wiadomo jednak, że jeśli to zrobimy, miliardy stracą Niemcy. Dziś wszystkie towary przewożone na trasie Skandynawia – południe Europy płyną morzem do Niemiec, a z tamtejszych portów koleją czy rzeką Łabą w kierunku południowym. Transport rzeczny był niegdyś w Polsce potęgą. Już wtedy spływy Wisłą znacznie utrudniali Krzyżacy – powiedział polityk.

Jaki przypomniał najnowsze dane dotyczące polskich portów. W 2022 roku wolumen wielkości towarów wzrósł o 18 procent rok do roku do najwyższej w historii wielkości 133 milionów ton. Dzięki budowie portu kontenerowego w Świnoujściu w ciągu 6-7 lat byłby poważną konkurencją dla Hamburga.

– Niemiecka europoseł pani Neumann już dwa lata temu opowiadała w wywiadzie o tajnych spotkaniach przeciwników tej inwestycji, którzy chcą ją zablokować, aby Polacy nie bogacili się kosztem Niemiec. Nowy wojewoda zachodniopomorski Adam Rudawski już rozpoczął pracę nad utworzeniem Parku Narodowego Dolina Odry, który zablokuje polską inwestycję i nasz rozwój – wskazał Jaki.

