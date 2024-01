Deficyt sektora finansów publicznych. RPP wydała komunikat

"Podsumowując wszystkie zmiany wymienione powyżej, przy założeniu realizacji projektu Ustawy przyjętego przez rząd oraz przy utrzymaniu aktualnego stanu prawnego w odniesieniu do fiskalnych działań osłonowych wprowadzonych w latach 2022-2023 w odpowiedzi na zewnętrzne szoki cenowe, w 2024 r. można oczekiwać utrzymania deficytu sektora finansów publicznych na poziomie zbliżonym do poprzedniego roku (w relacji do PKB)" – czytamy w opinii na temat projektu tegorocznej ustawy budżetowej.

Deficyt sektora finansów publicznych

Według projektu tegorocznego budżetu, deficyt tzw. sektora general government za 2023 r. może być niższy od poziomu 5,6 proc. PKB ujętego niż przewidywano na etapie opracowywania jesiennej notyfikacji fiskalnej, natomiast w 2024 r. wyniesie 5,1 proc.; z kolei dług sektora general government wzrośnie do 54,2 proc. PKB w 2024 r. wobec 49,3 proc. PKB w 2023 r.

"Przyjęty przez Radę Ministrów projekt Ustawy nie uwzględnia finansowania niektórych spośród zmian legislacyjnych, których wejście w życie w 2024 r. zostało ogłoszone w expose premiera, lub zapowiedziane przez innych członków Rady Ministrów. Zmiany te obejmują wprowadzenie urlopu od składek na ubezpieczenie społeczne dla przedsiębiorców, bonu senioralnego na finansowanie wsparcia dla osób starszych, oraz dodatków do emerytur rodzinnych (tzw. 'emerytury wdowie'). Wydaje się, że zawarta w uzasadnieniu do projektu Ustawy prognoza deficytu sektora finansów publicznych również nie uwzględnia kosztów tych działań. W związku z tym, istnieje ryzyko, że wprowadzenie w życie tych zmian przyczyni się do wyższego deficytu sektora finansów publicznych. Ponadto, jak wskazano powyżej, nie można wykluczyć przedłużenia wsparcia dla gospodarstw domowych w obszarze kosztów energii na II półrocze 2024 r., co również przyczyniłoby się do wzrostu deficytu sektora" – napisano dalej w opinii.

Drogi dług

RPP zwróciła też uwagę, że w latach 2022-2023 nastąpił znaczący wzrost średniego oprocentowania długu publicznego, będący konsekwencją wzrostu krótko- i długoterminowych stóp procentowych w Polsce oraz w innych krajach rozwiniętych.

"Wartość średniego oprocentowania długu publicznego w ujęciu ESA wzrosła z poziomu nieco ponad 2% w 2021 r. do blisko 5 proc. w 2023 r. Przyjmując aktualne oczekiwania rynków finansowych co do dalszego kształtowania się rynkowych stóp procentowych, w 2024 r. można oczekiwać stabilizacji średniego oprocentowania zadłużenia" – wskazano w opinii.

"Dostępne prognozy wskazują, że pomimo wspomnianego wzrostu średniego oprocentowania długu publicznego, w ujęciu realnym będzie ono pozostawało poniżej tempa wzrostu potencjalnego polskiej gospodarki. Będzie to czynnikiem ograniczającym ryzyka dla stabilności długu publicznego w dłuższym okresie. Jednocześnie jednak biorąc pod uwagę prognozy wzrostu relacji długu publicznego do PKB, dla zahamowania tej tendencji pożądane jest podjęcie działań zmierzających do ograniczenia pierwotnego deficytu strukturalnego sektora finansów publicznych" – podsumowała Rada.

