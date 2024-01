Rząd chce podnieść zasiłek pogrzebowy. Podano kwotę

Obecnie zasiłek pogrzebowy wynosi 4 tys. zł. O jego wypłatę może wnioskować najbliższa rodzina zmarłego, a także również związek wyznaniowy, władze samorządowe lub instytucja, która zatrudniała zmarłego – w zależności od tego, kto zajmie się organizacją pogrzebu. Świadczenie wypłaca Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

– Pracuję w tej chwili nad formułą tego, jak ten zasiłek pogrzebowy podwyższyć: czy ma być to kwota bezwzględna, czy ma być to kwota wskazana przez podstawę do jej ustalenia, czy będziemy waloryzować ten zasiłek pogrzebowy, czy zastosujemy inne rozwiązania – poinformował w Polskim Radiu 24 wiceminister rodziny i polityki społecznej Sebastian Gajewski.

Zaznaczył, że nie należy oczekiwać świadczenia wyższego niż 8 tys. zł, jednak powiedział, że podwyżka zasiłku będzie "znaczna". Wiceminister Sebastian Gajewski podkreśla, że zasiłek pogrzebowy powinien wystarczyć na sfinansowanie przynajmniej koniecznych i podstawowych kosztów pogrzebu.

Zasady przyznawania zasiłku pogrzebowego

Zasiłek przysługuje: członkowi rodziny, pracodawcy, domowi pomocy społecznej, gminie, powiatowi, osobie prawnej kościoła lub związku wyznaniowego, osobie obcej, jeżeli pokryli koszty pogrzebu.

Jak podaje ZUS, zasiłek pogrzebowy przysługuje: członkowi rodziny – 4000 zł, niezależnie od kwoty poniesionych kosztów pogrzebu; osobie obcej lub pracodawcy, domowi pomocy społecznej, gminie, powiatowi, osobie prawnej kościoła lub związku wyznaniowego do wysokości poniesionych kosztów, ale nie więcej niż 4000 zł.

W razie poniesienia kosztów pogrzebu przez więcej niż jedną osobę lub podmiot, zasiłek pogrzebowy ulega podziałowi między te osoby lub podmioty – proporcjonalnie do poniesionych kosztów pogrzebu.

