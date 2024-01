Senat przyjął ustawę okołobudżetową. Co zrobi prezydent?

Ustawa o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2024 (projekt rządowy) rezygnuje z przeznaczenia obligacji o wartości 3 mld zł na media publiczne, a przekazuje Narodowemu Funduszowi Zdrowia skarbowe papiery wartościowe w kwocie do 3 mld zł z przeznaczeniem na psychiatrię i onkologię dziecięcą oraz na diagnostykę onkologiczną lub leczenie onkologiczne pozostałych pacjentów.

Przewiduje też podwyżki dla nauczycieli (30 proc.) i dla nauczycieli początkujących (ok. 33 proc.), a także dla nauczycieli przedszkolnych. Dotacja dla samorządów na nauczanie przedszkolne wyniesie blisko 4,2 mld zł.

W ustawie zaplanowano też przekazanie obligacji skarbowych uczelniom wyższym (ok. 2,2 mld zł), Funduszowi Reprywatyzacji (do 10 mld zł), PKP Polskim Liniom Kolejowym (do 1,3 mld zł), ministrowi ds. informatyzacji na wsparcie inwestycji półprzewodnikowych (do 3,5 mld zł), spółkom górniczym (do 7 mld zł). Na polecenie premiera będzie możliwe przekazanie obligacji o wartości do 12 mld zł państwowym osobom prawnym.

We wtorek ustawę okołobudżetową przyjął Sejm. Za głosowało 408 posłów, przeciw było 15 posłów, nikt się nie wstrzymał.

Ustawa okołobudżetowa przeszła przez Sejm i Senat. Co zrobi prezydent?

Ustawa okołobudżetowa na rok 2024 trafi teraz na biurko prezydenta. W grudniu ub.r. Andrzej Duda zawetował uchwaloną przez Sejm ustawę okołobudżetową na rok 2024 z uwagi na uwzględnienie w niej 3 mld zł dla mediów publicznych.

"Nie może być na to zgody wobec rażącego łamania Konstytucji i zasad demokratycznego państwa prawa. Media publiczne trzeba najpierw rzetelnie i zgodnie z prawem naprawić" – napisał prezydent na platformie X i zapowiedział, że złoży własny projekt ustawy, który wpłynął do Sejmu po świętach Bożego Narodzenia. Odrzuciła go komisja finansów publicznych.

