Dochody z VAT-u wzrosły o 23 proc.

– Tak, jak my to zrobiliśmy na poziomie podatku VAT, bo dzięki temu mamy 157 mld – w porównaniu do zeszłego roku, 127 mld – czyli przyrost 23 proc, który zamknął się niezwykle pozytywnym bilansem w porównaniu do poprzednich dziesięciu lat. O tym też będę mówił w Davos – wskazał szef polskiego rządu.

Morawiecki zaznaczył, że w Davos będzie podkreślał rolę polityki solidarnościowej, a także konieczność walki z wyłudzeniami podatkowymi.