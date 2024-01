Minister odwołała zarząd Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości

"Odwołałam zarząd PARP. To największa instytucja wspierająca przedsiębiorców w Polsce Dziś ogłaszam transparentny konkurs na nowego prezesa. PARP będzie dla polskich przedsiębiorców partnerem, nie nadzorcą" – napisała minister Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz na portalu X.

– To największa instytucja wspierająca przedsiębiorców w Polsce, ma ogromne fundusze na wsparcie przedsiębiorców. W perspektywie finansowej 2021-2027 to jest ok. 20 mld zł z funduszy strukturalnych. W tym roku PARP powinien przekazać przedsiębiorcom 3,5 mld zł – mówiła szefowa MFiPR podczas konferencji prasowej. Na pełniącą obowiązki prezesa wybrała Joannę Zębaczyńską-Światek, dotychczasową dyrektor departamentu koordynacji i wdrażania programów w PARP.

Wiceminister funduszy Jan Szyszko przekonuje, że "konkurs na Prezesa PARP wyznacza standard powoływania władz państwowych agencji. "21 zamiast 10 dni naboru, mierzalne kryteria oceny, test wiedzy dla kandydatów na prezesa. PARP zasługuje na przywództwo najlepszych polskich managerów" – czytamy.

Zadania PARP

Celem działania Agencji jest realizacja programów rozwoju gospodarki, wspierających działalność innowacyjną i badawczą małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP), rozwój regionalny, wzrost eksportu, rozwój zasobów ludzkich oraz wykorzystywanie nowych technologii w działalności gospodarczej.

PARP jest zaangażowana w realizację krajowych i międzynarodowych przedsięwzięć, finansowanych ze środków funduszy strukturalnych, budżetu państwa oraz programów wieloletnich Komisji Europejskiej. PARP bierze aktywny udział w tworzeniu i efektywnym wdrażaniu polityki państwa w zakresie przedsiębiorczości, innowacyjności i adaptacyjności kadr, dążąc do przekształcenia się w kluczową instytucję odpowiedzialną za tworzenie otoczenia wspierającego przedsiębiorców.

