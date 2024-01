Władze polskiego miasta rozważają ustanowienie opłat za wjazd do centrum

Jak wskazują przeciwnicy koncepcji Strefy Czystego Transportu, jej ustanowienie uderzy w posiadaczy samochodów spalinowych. W szczególności w tych mniej zamożnych, którzy z powodów finansowych jeżdżą starszymi autami. Całkiem możliwe, że nie jest to ostatnie utrudnienie szykowane przez urzędników dla kierowców.

Opłaty za wjazd do centrum?

Jak informuje serwis Interia.pl władze administracyjne mają rozważać ustanowienie opłat za wjazd do centrum miasta. Ze wstępnych informacji przekazanych przez lokalne ośrodki prasowe wynika, że nowy system miałby funkcjonować całą dobę.

"Pieniądze miałyby być pobierane nie zamiast, ale w ramach nowo utworzonej strefy, co oznacza, że kierowcy nie tylko musieliby sprostać wymaganiom SCT, ale też pokrywać z własnej kieszeni ewentualne wypady do centrum stolicy Dolnego Śląska", poinformował dział motoryzacyjny portalu Interia.pl.

"Co ciekawe dodatkowe opłaty za wjazd do centrum Wrocławia to (przynajmniej oficjalnie) pomysł jednego z mieszkańców, który skierował do urzędu miasta pismo w tej sprawie. Podkreślił w nim, że takie rozwiązanie zmniejszyłoby korki na ulicach miasta oraz… rozwiązać problemy z »przekroczonymi normami zanieczyszczeń«" – zwraca uwagę portal PCh24.pl, który również zajmuje się tematyką STC.

Strefa Czystego Transportu (STC) we Wrocławiu. Trzy etapy

Wrocław wiedzie prym w zakresie wdrażania kontrowersyjnych regulacji dla kierowców.

W listopadzie zajmujące się sprawą media informowały, że plan wprowadzenia STC w stolicy Dolnego Śląska został podzielony na trzy pięcioletnie etapy. W pierwszym, od 2025 do 2030 roku z wymogów brzegowych dotyczących norm emisji spalin mają być zwolnione pojazdy należące do mieszkańców strefy:

Etap 1 (2025 rok) – strefa będzie zamknięta dla aut benzynowych, które nie spełniają normy emisji Euro 3 (od rocznika 2001) i diesli, które nie spełniają normy emisji spalin Euro 4 (od rocznika 2006),

Etap 2 (2030 rok) – podniesienie limitu dla silników benzynowych do Euro 4 (od rocznika 2006) i dla silników wysokoprężnych do Euro 5 (od rocznika 2010),

Etap 3 (2035 rok) – podniesienie limitu dla silników benzynowych do Euro 5 (od rocznika 2011) i dla silników wysokoprężnych do Euro 6 (od rocznika 2014).

Przez pierwsze 5 lat obowiązywania STC z ograniczeń wjazdu miałyby zostać zwolnione pojazdy należące do osób mieszkających na terenie strefy, przypomina autor artykułu.

Jak poinformowała wówczas Interia, STC we Wrocławiu obejmie 6 proc. powierzchni miasta, na którym zameldowanych jest 22,5 proc. mieszkańców Wrocławia.

