"Nie posiada kompetencji". Głośna dymisja w rządowej instytucji

Andrzej Domański poinformował o swojej decyzji oraz jej powodach we wpisie w mediach społecznościowych. Jak stwierdził, Patkowski nie posiadał odpowiednich kompetencji, aby sprawować funkcję prezesa PANA.

"Odwołałem pana Piotra Patkowskiego ze stanowiska Prezesa Polskiej Agencji Nadzoru Audytowego. Pan Patkowski nie posiada kompetencji niezbędnych do pełnienia tak ważnej dla polskiej gospodarki funkcji" – napisał w serwisie X Domański.

twitter

Patkowski w PANA

Piotr Patkowski został powołany na stanowisko prezesa Polskiej Agencji Nadzoru Audytowego z dniem 11 listopada 2023 r. Od 16 kwietnia 2020 r. do 10 listopada 2023 r. był podsekretarzem stanu w Ministerstwie Finansów i Głównym Rzecznikiem Dyscypliny Finansów Publicznych.

PANA to instytucja, która od 1 stycznia 2020 r. pełni rolę organu nadzoru publicznego nad biegłymi rewidentami i firmami audytorskimi. Zastąpiła Komisję Nadzoru Audytowego. Urząd ma duże uprawnienia, bo może m.in. pozbawić firmę audytorską możliwości badania sprawozdań finansowych.

Nadzór nad działalnością PANA sprawuje minister finansów, między innymi poprzez powoływanie i odwoływanie organów PANA, nadanie jej statutu oraz zatwierdzanie planu finansowego oraz sprawozdania finansowego.

Z tego powodu spekulacje na temat odwołania Patkowskiego trwały już od kilkunastu tygodni. Minister Domański mówił w jednym z wywiadów, że były wiceminister finansów najpewniej straci stanowisko.

– Przepisy regulujące, kto może być prezesem PANA, jednoznacznie wskazują, że powinna być to osoba, która posiada doświadczenie w sprawowaniu nadzoru nad wykonywaniem zawodu biegłego rewidenta. Sprawdzimy, czy pan Patkowski mógł objąć to stanowisko, oraz czy nie doszło do złamania prawa przy jego powołaniu – stwierdził.

Czytaj też:

Procedura nadmiernego deficytu. Polska podejmie rozmowy z KECzytaj też:

Wiadomo, kto zastąpi Jacka Kurskiego w Banku Światowym