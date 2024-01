Banaś o kontroli w Orlenie. Kiedy poznamy raport?

W środę w programie "Gość Wydarzeń" na antenie Polsat News prowadzący Bogdan Rymanowski zapytał Mariana Banasia o to, czy to prawda, że na fuzji Orlenu z Lotosem Skarb Państwa stracił co najmniej 4 mld złotych.

– Z danych, które uzyskaliśmy z Ministerstwa Aktywów Państwowych i Ministerstwa Klimatu i Środowiska, wynika, że takie zaniżenie miało miejsce, natomiast nie zostaliśmy wpuszczeni na kontrolę, więc trudno powiedzieć. Dopiero po kontroli w Orlenie będziemy mogli potwierdzić, czy coś takiego miało miejsce – odpowiedział prezes Najwyższej Izby Kontroli. Jak zapowiedział, pełny raport NIK zostanie przedstawiony 5 lutego.

Fuzja Orlenu z Lotosem. Wszczęto śledztwo

Prokuratura wszczęła śledztwo w dwóch sprawach związanych z fuzją Orlenu z Lotosem – poinformowała we wtorek poseł Koalicji Obywatelskiej Agnieszka Pomaska. Dokument upubliczniony przez polityk KO pochodzi z Prokuratury Okręgowej w Płocku. Wynika z niego, że w pierwszym wątku śledczy zajmują się sprawą "wyrządzenia szkody majątkowej w wielkich rozmiarach". Chodzi o stratę "w kwocie nie mniejszej niż 4 mld zł" związaną "ze zbyciem po rażąco zaniżonej cenie udziałów w spółkach wchodzących w skład Grupy Lotos, w tym 30 proc. udziałów w spółce Rafineria Gdańska na rzecz saudyjskiego podmiotu Saudi Aramco".

Wątek drugi dotyczy urzędników państwowych, których zadaniem było nadzorowanie transakcji. Grozi im zarzut przekroczenia uprawnień lub niedopełnienia obowiązków. Chodzi m.in. o prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK), który wyraził zgodę na fuzję. – Nie boimy się działań prokuratury. Cały proces został przeprowadzony należycie. (...) Każdy może złożyć zawiadomienie, prokuratura jest po to, żeby badać, ja nie mam nic do ukrycia. Fuzja stała się faktem i chroni Polaków – skomentował we wtorek na antenie Telewizji Republika prezes Orlenu Daniel Obajtek.

