Neopremier Tusk i jego neo-Polska

Słowa, których wypowiadający je stają się zakładnikami. Jeśli bowiem nie tylko zagończycy anty-PiS, lecz wszyscy politycy i publicyści obozu anty-PiS przez osiem lat wbijali do głów sobie oraz swym czytelnikom, słuchaczom i widzom, że sędziowie Trybunału Konstytucyjnego mianowani „w czasach dyktatury PiS” są nie sędziami, lecz sędziami dublerami, a obecny Trybunał Konstytucyjny RP to nie żaden TK RP, lecz trybunał magister Przyłębskiej – to jak dziś, po zdobyciu władzy, liderzy obozu anty-PiS mogliby – nawet jeśliby chcieli (a oczywiście nie chcą) – zacząć traktować owych sędziów dublerów jak po prostu sędziów TK?