Ile na transformację energetyczną? Minister: W najbliższych latach 500 miliardów

Minister Hennig-Kloska wystąpiła na antenie TVN, gdzie była pytana m.in. o transformację energetyczną Polski. Polityk mówiła o gigantycznych kosztach jakie ponieść mają w tym zakresie Polacy. Zapowiedziała, że niebawem zostaną zakończone prace nad aktualizacją Krajowego Planu na rzecz Energii i Klimatu. Wówczas będzie mogła powiedzieć kiedy Polska odejdzie od wykorzystania węgla w energetyce.

Minister klimatu: 500 miliardów zł na transformację energetyczną

Hennig- Kloska została upomniana przez prowadzącą dziennikarkę, że unika podania konkretnego terminu "transformacji energetycznej". Polityk tłumaczyła się, że na obecnym etapie nie jest w stanie wskazać dokładnej daty. Podkreśliła, że musi bazować na dokumentach i faktach, a nie na swoich przekonaniach.

– Moje przekonanie jest takie, że powinniśmy obierać ambitne cele, ale one muszą być realnie osadzone w gospodarce i muszą być realnie osadzone w bezpieczeństwie obywateli – również tych, którzy w międzyczasie będą wpadać w próg ubóstwa, którzy muszą dostać pomoc państwa – dodała.

W dalszej części programu Hennig-Kloska powiedziała, że na cele transformacyjne łącznie ze "wszystkich źródeł" w najbliższych latach "Polska może wydać nawet ponad 500 miliardów złotych". Minister wymieniła źródła finansowania takie jak: sprzedaż praw do emisji CO2, opłata środowiskowa, fundusze europejskie i źródła krajowe. Warto mieć w tym kontekście na uwadze, że gigantyczne koszty polityki klimatycznej obywatele ponoszą już teraz.

Marzenie Hennig-Kloskiej

Hennig-Kloska oznajmiła, że "jej marzeniem" jest jak najszybsze odejście od wydajnych paliw kopalnych. Zwróciła uwagę, że są kraje zapowiadające redukcję emisji o 70 proc do 2030 roku. – Dla nas wyzwanie jest 55 proc. – powiedziała.

Fundusz transformacyjny

Pod koniec stycznia Hennig-Kloska zapowiedziała, że w Polsce będzie utworzony specjalny fundusz transformacyjny. Obecnie trwają prace nad odpowiednią ustawą. To właśnie z tego źródła ma być współfinansowane przedsięwzięcie.

– W przyszłym roku będziemy chcieli w ministerstwie stworzyć fundusz transformacyjny, do którego będą wpływać środki z ETS-ów, ze sprzedaży praw do emisji i one również muszą pójść na cele transformacyjne. Będziemy musieli przyspieszać z procesem transformacji, bo energia produkowana z węgla będzie energią coraz droższą, a energia z odnawialnych źródeł im lepiej będzie się bilansować w tym systemie, tym będzie tańsza – twierdziła Hennig-Kloska.

Czytaj też:

"Takiej Europy chcecie?" Jaki punktuje klimatyczną agendę UniiCzytaj też:

Konfederacja: Religia klimatyzmu nie idzie w parze z dobrem polskiej gospodarki