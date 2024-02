Tusk podał całkowity koszt CPK. Horała: Liczba wyssana z palca

Podczas konferencji prasowej pod koniec stycznia Donald Tusk został zapytany o przyszłość Centralnego Portu Komunikacyjnego. Premie odparł, że wszelkie decyzje będą podejmowane po dokonaniu analiz. Stwierdził również, że całkowity koszt przedsięwzięcia to 600 mld złotych.

– Największe fantazje romantyczne prezesa Kaczyńskiego liczono na 300 mld, a nawet 600 mld zł, gdyby wszystko pozbierać. Wydawanie takich pieniędzy publicznych nie może być zachcianką tego czy innego lidera politycznego. W sposób transparentny główne rekomendacje zbudują eksperci i urzędnicy odpowiedzialni za ten projekt. Do końca pierwszego kwartału będzie to gotowe. Będziemy budowali adekwatne do ekspertyz koncepcje – powiedział.

"Liczba wyssana z palca"

Tymczasem Marcin Horała, były pełnomocnik rządu ds. Centralnego Portu Komunikacyjnego stwierdził, że dane dotyczące kosztów projektu podane przez Tuska są całkowicie nieprawdzie.

"Donald Tusk powtarza kłamstwa (żodyn się nie spodziewał) o rzekomych 600 mld złotych kosztu programu CPK. Otóż to jest liczba zupełnie wyssana z palca, żeby nie powiedzieć skąd wyjęta" – napisał polityk w serwisie X.

twitter

Dalej Horała wyjaśnił, że koszt programu w horyzoncie do 2030 roku to około 150 mld, z czego po stronie polskich finansów publicznych niecałe 70 mld (reszta to środki prywatnych inwestorów, finansowanie komercyjne i środki europejskie). Statystycznie średnio 10 mld rocznie. Czyli około 1,2 proc. wydatków budżetowych zaplanowanych na 2024 rok.

"Przy czym nie są to wydatki budżetowe tylko obligacje wnoszone na kapitał spółki. Więc obciąża to księgowo finanse publiczne natomiast realnie kasowo będzie do wydania, gdy te obligacje zapadną, czyli np. za 10 lat. Gdy będziemy również mieli w budżecie dodatkowe wpływy z podatków wykreowane przez inwestycję" – dodał wspominając także, że chodzi o koszt całego projektu. Sama budowa lotniska to dla budżetu państwa wydatek ok. 8 mld złotych.

Czytaj też:

Ważą się losy budowy CPK. Rząd Tuska chce zmienić ustawę o działachCzytaj też:

Horała: Wierzę, że pokwękają ale na końcu dokończą budowę CPK