Powołano tymczasowe nowe władze Orlenu. Wkrótce konkurs na zarząd

W ubiegły tygodniu z funkcji prezesa Orlenu zwolniony został Daniel Obajtek. Następnie doszło do fali odejść ze stanowisk kierowniczych.

"Minister Aktywów Państwowych powołał do Zarządu ORLEN Pana Witolda Literackiego. Jednocześnie Rada Nadzorcza Spółki powołała Witolda Literackiego na funkcję pełniącego obowiązki Prezesa Zarządu ORLEN. Z obecnego składu Rady Nadzorczej do Zarządu ORLEN na okres nie dłuższy niż 3 miesiące, do czasu powołania członków Zarządu, oddelegowani zostali: Kazimierz Mordaszewski, Tomasz Sójka oraz Tomasz Zieliński" – przekazał koncern w komunikacie.

"Docelowo nowy Zarząd ORLEN zostanie wyłoniony w drodze konkursu. Uruchomione przez Radę Nadzorczą postępowanie kwalifikacyjne dotyczy Prezesa Zarządu, Wiceprezesów Zarządu i Członków Zarządu. Szczegółowe warunki stawiane kandydatkom i kandydatom Rada Nadzorcza ORLEN opublikuje na stronie internetowej Orlenu 14 lutego 2024 r." – wskazano.

Kim jest Witold Literacki?

Jak podał Orlen, Witold Literacki jest absolwentem Uniwersytetu Śląskiego, Wydział Nauk Społecznych, oraz MBA w Lubelskiej Szkole Biznesu przy współpracy z University of Central Lancashire w Wielkiej Brytanii w 2006 roku. Ekspert w dziedzinie finansów i podatków. Od wielu lat związany zawodowo z branżą paliwowo-energetyczną. W latach 2022-2023 pełnił funkcję dyrektora finansowego w PERN SA. Wcześniej w latach 2020-2022 był zatrudniony jako dyrektor finansowy w Warszawskich Zakładach Mechanicznych PZL- WZM w Warszawie SA. W latach 2008-2020 był dyrektorem biura podatków w ORLEN SA. W latach 2007-2008 – manager ds. podatkowych w RWS Stoen SA. W latach 1999-2007 – senior manager ds. kontroli podatkowej w Carrefour Polska Sp. z o.o. W latach 1997-1999 zatrudniony był jako konsultant w firmie Arthur Andersen Sp. z o.o. Od 1991 do 1997 był inspektorem w dziale kontroli podatkowych Urzędu Skarbowego w Zabrzu.

