Wakacje kredytowe jednak później. Rząd zmienia terminy i zasady

W projekcie ustawy dotyczącej wakacji kredytowych przygotowanym przez Ministerstwo Finansów, proponuje się, by z tego rozwiązania można było skorzystać dwa razy w II kwartale i po raz w III i IV kwartale 2024 r.

Pod koniec ubiegłego roku resort finansów skierował do konsultacji projekt wakacji kredytowych na 2024 r. (z pierwszą wypłatą w marcu), który zakładał, że kredytobiorcy, których rata przekracza 35 proc. dochodu, będą mogli zawiesić spłatę raty kredytu w wymiarze jednego miesiąca na kwartał.

Wakacje kredytowe od kwietnia. Do tego nowy próg

"W związku z koniecznością procedowania procesu legislacyjnego projektu proponuje się, aby zawieszenie to przysługiwało w wymiarze dwóch miesięcy od dnia 1 kwietnia 2024 r. do dnia 30 czerwca 2024 r., zaś w przypadku kolejnych kwartałów – w wymiarze miesiąca w każdym kwartale" – napisano w ocenie skutków regulacji (OSR) do nowego projektu MF.



Jednocześnie projekt zakłada kryterium, zgodnie z którym zawieszenie spłaty kredytu będzie przysługiwało konsumentowi, jeżeli wartość udzielonego kredytu nie przekracza 1,2 mln zł. Ministerstwo szacuje, że wakacjami kredytowymi zostanie objęte 420 tys. umów kredytowych, przy założeniu współczynnika RdD (rada od dochodu – red.) 35 proc.

Według szacunków przygotowanych w oparciu o dane Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego (UKNF) maksymalny koszt roczny, przy założeniu, że z instrumentu skorzysta 100 proc. uprawnionych, to ok. 3,6 mld zł. Jednocześnie przy założeniu, że z wakacji kredytowych skorzysta analogiczny odsetek uprawnionych, jak z poprzednich wakacji kredytowych, szacuje się koszt dla sektora bankowego na poziomie 2,5 mld zł.

Rada Gabinetowa

Przewodniczący Komitetu Stałego Rady Ministrów Maciej Berek poinformował, że ze względu na zapowiedzianą na wtorek Radę Gabinetową rząd zajmie się projektem ustawy dotyczącym wakacji kredytowych na posiedzeniu w kolejnym tygodniu zamiast na jutrzejszym spotkaniu.

Jak dodał, gdyby nie udało się przyjąć tej ustawy w I kwartale, to wprowadzone zostanie rozwiązanie, w którym będzie można tę jedną ratę odzyskać: gdyby ustawa pojawiła się na początku II kwartału, to ta jedna rata z I kwartału będzie do odzyskania w kolejnych interwałach, być może już w II kwartale.



