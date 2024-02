Rząd zapowiada "rewizję" programu rozbudowy kolei. Możliwe cięcia

Malepszak zabrał głos podczas posiedzenia senackiej komisji. – Widziałbym możliwości pewnej rewizji – ona będzie konieczna – założeń Krajowego Programu Kolejowego, a także założeń programu Kolej Plus, gdzie w puli w programie Kolej Plus 12 mld zł z bardzo dużym prawdopodobieństwem będziemy rezygnować z części zadań – szczególnie tych, które związane są z budową zupełnie nowych linii kolejowych w nowym śladzie, m.in. dlatego, że bardzo mocno rosną koszty tych inwestycji, a potoki na tych liniach są nieadekwatne do ponoszonych nakładów – zapowiedział wiceminister.

– Jest tutaj oczywiście wiele szczegółów, ale w programie "Kolej Plus" mamy problem wstępnych studiów wykonalności, robionych – powiedziałbym – bardzo szybkimi metodami, gdzie dzisiaj koszty robót oszacowanych dwa-trzy lata temu rosną dwu-, trzykrotnie i opłacalność realizacji takich linii kolejowych jest bardzo wątpliwa – przekonywał Piotr Malepszak.

"Racjonalny zakres prac"

Wskazał, że "stąd w programie Kolej Plus i w możliwej rewizji tego programu uruchamiają się możliwości realizacji zadań m.in. na takich odcinkach, jak Lipusz–Bytów po kosztach, które realizuje Dolnośląska Służba Dróg i Kolei". – Oczywiście mogą to być koszty nieznacznie wyższe, (…) ale to powinny być nakłady bliżej tego, co dzisiaj dzieje się na Dolnym Śląsku, niż tego, co w ostatnim czasie pojawiało się w PKP PLK – zastrzegł.

Wiceszef MI podkreślił, że nie chodzi zazwyczaj o linie do ciężkiego ruchu towarowego, które potrzebują parametrów linii magistralnych, ale do ruchu lekkich pojazdów, gdzie istotna jest częstotliwość kursowania. – Dla odcinka Lipusz–Bytów widzę szansę racjonalnego zakresu prac, które moglibyśmy ująć w ramach rewizji istniejących programów które będziemy realizować w najbliższych miesiącach w PKP PLK – podsumował przedstawiciel rządu.

