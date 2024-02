Powstało stowarzyszenie #TAKdlaCPK

"Stowarzyszenie powstało jako społeczna i ekspercka odpowiedź na zagrożenie zatrzymania realizacji programu #CPK. Celem naszej działalności jest doprowadzenie do jak najszybszego powstania CPK, obejmującego zarówno komponent lotniskowy, jak i kolejowy" – napisał Wilk.

Stowarzyszenie #TAKdlaCPK

"Stowarzyszenie jest ruchem apartyjnym i apolitycznym, finansowanym wyłącznie ze środków własnych. Skupiamy osoby wywodzące się z różnych środowisk i o odmiennych światopoglądach. To co nas łączy to wizja dynamicznego rozwoju Polski, w tym w szczególności w zakresie infrastrukturalnym" – zaznaczył.

Maciej Wilk to dyrektor operacyjny kanadyjskich linii lotniczych Flair Airlines, wcześniej związany z PLL LOT, który przekonuje o potrzebnie budowy Centralnego Portu Komunikacyjnego.

Centralny Port Komunikacyjny. Co zrobi rząd?

Sprawa jest obecnie jednym z głównych tematów politycznych. Wszystko dlatego, że na razie nie wiadomo, czy i w jakim kształcie nowy rząd ma zamiar realizować tę inwestycję. Z obozu rządzącego płyną różne głosy i sygnały.

Koalicja prowadzi wieloaspektowy audyt. Na podstawie jego wyników chce podjąć decyzję, co do przyszłości przedsięwzięcia. PiS, czyli obecna opozycja, wskazuje, że projekt należy kontynuować bez zbędnej zwłoki. Mateusz Morawiecki przekonuje, że jest to projekt, który powinien być wyłączony z jakiegokolwiek sporu politycznego.

Po zmianie władzy pełnomocnikiem rządu ds. CPK został Maciej Lasek.

