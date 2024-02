Co z zatrudnieniem Marii Thun? Gawkowski: Sprawę uważam za zamkniętą

W czwartek "Gazeta Wyborcza" i Onet podały, że córka europoseł Polski 2050 Róży Thun została zatrudniona w Centralnym Ośrodku Informatyki, podlegającym Ministerstwu Cyfryzacji. Decyzję o jej zwolnieniu wymógł premier Donald Tusk, jednak Marii Thun przysługuje ogromna odprawa.

Jak donosił Onet, Thun nie została zwolniona z COI, a jej status jest określany jako "zawieszenie". Kierownictwo ośrodka oraz Ministerstwo Cyfryzacji nie mają bowiem pomysłu na to, jak dokonać zwolnienia. Thun jest bowiem zatrudniona na umowę o pracę. W wypowiedzeniu należy więc wskazać powód decyzji o zwolnieniu. W resorcie nie bardzo wiadomo, co wpisać w tej rubryce. Co więcej, podwładni ministra Krzysztofa Gawkowskiego boją się zwolnić córkę eurodeputowanej, ponieważ będzie jej przysługiwała ogromna odprawa.

Według ustaleń dziennikarzy, w umowie z Marią Thun zawarto zapis, że w razie zwolnienia dostanie ona odprawę w wysokości sześciomiesięcznej pensji. To daje kwotę 252 tys. złotych brutto.

Zatrudnienie Marii Thun. Ministerstwo Cyfryzacji reaguje

W piątek Ministerstwo Cyfryzacji odpowiedziało na medialne doniesienia związane z zatrudnieniem Marii Thun.

"W odniesieniu do publikacji medialnych informujemy, że Pani Maria Thun nie była zatrudniona w Ministerstwie Cyfryzacji oraz w Centralnym Ośrodku Informatyki. Była w procesie związanym z rozpoczęciem pracy w COI. Strony nie uzgodniły warunków zatrudnienia, więc do zawarcia umowy o pracę nie mogło dojść. Pani Maria Thun nie rozpoczęła faktycznie świadczenia pracy" – czytamy w komunikacie opublikowanym w mediach społecznościowych.

"Komunikat Ministerstwa Cyfryzacji jest jasny. Odprawy nie będzie. Sprawę uważam za zamkniętą" – stwierdził minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski.

