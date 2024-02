Enea ma nowego prezesa. Rada nadzorcza podjęła decyzję

2 lutego rada nadzorcza Enei odwołała ze składu zarządu spółki prezesa Pawła Majewskiego.

Grupa Enea to spółka giełdowa z ponad 52 proc. udziałem Skarbu Państwa, zajmująca się m.in. wytwarzaniem i dystrybucją energii elektrycznej.

Enea ma nowe kierownictwo

Rada nadzorcza Enei powołała Grzegorza Kinelskiego na stanowisko prezesa zarządu, Bartosza Krystę na stanowisko członka zarządu ds. handlowych, Marka Lelątko na stanowisko członka zarządu ds. finansowych (z dniem 1 marca) oraz Dalidę Gepfert na stanowisko członka zarządu ds. korporacyjnych (z dniem 1 maja).

Dodatkowo, rada nadzorcza zdecydowała o delegowaniu od 1 marca członka rady Moniki Stareckiej do czasowego wykonywania czynności członka zarządu ds. korporacyjnych, nie dłużej jednak niż do 30 kwietnia. Jednocześnie rada nadzorcza postanawia uchylić z dniem 29 lutego uchwałę z 2 lutego w sprawie delegowania członka rady nadzorczej do czasowego wykonywania czynności prezesa zarządu.

Ponadto, rada nadzorcza odwołała z dniem 29 lutego członka zarządu ds. operacyjnych Marcina Pawlickiego oraz członka zarządu ds. strategii i rozwoju Lecha Żaka. Przyczyny odwołania nie zostały podane.

Podstawą działania grupy kapitałowej Enea jest wydobycie węgla kamiennego oraz wytwarzanie, dystrybucja i handel energią elektryczną. Sieć dystrybucyjna grupy, zlokalizowana w zachodniej i południowo-zachodniej Polsce, obejmuje 20 proc. powierzchni kraju. Spółka jest notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych od 2008 r., wchodzi także w skład indeksu mWIG40.

Kim jest Grzegorz Kinelski?

Grzegorz Kinelski w branży energetycznej działa od wielu lat. Ostatnio związany był z grupą Veolia. W przeszłości zasiadał w zarządach firm z grupy Tauron, Enea i PKP Energetyka.

Powołanie Kinelskiego na stanowisko prezesa zarządu Enei to pierwszy z rozstrzygniętych dotychczas konkursów na prezesów spółek państwowych.

Czytaj też:

Polityk Polski 2050 woli odejść z partii niż rady nadzorczej Enei