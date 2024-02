Więcej uprawnionych do wakacji kredytowych? Przecieki z MF

Portal Business Insider przypomina, że projekt ustawy dot. wakacji kredytowych "spadł" w ubiegłym tygodniu z posiedzenia rządu, co przedstawiciele sektora bankowego uznali za dobrą monetę i wysunęli przypuszczenia, że wakacje kredytowe mogą nie wejść w życie. Według informatorów Business Insider Polska oczekiwania bankowców mogą być nietrafione, a nadzieja, że projekt zostanie w szufladach resortu finansów, płonne.

"Wakacje kredytowe zostały wstępnie omówione na posiedzeniu Rady Ministrów i wrócą pod obrady. Analizujemy jeszcze szczegóły, m.in. próg odcięcia pomocy ustalany przez relację raty kredytu do dochodu" – powiedziało źródło Business Insidera z rządu, cytowane w artykule.

Przepisy bardziej przyjazne dla kredytobiorców?

Według źródła wśród analizowanych scenariuszy są także te prowadzące w kierunku poszerzenia kręgu uprawnionych do skorzystania ze wsparcia w postaci wakacji kredytowych.

"Rząd musi podjąć decyzję, jak hojna będzie pomoc dla kredytobiorców. Według części polityków koalicji obecny projekt jest tutaj za mało ambitny, a stopy procentowe mogą jeszcze długo pozostać na wysokim poziomie" – powiedział kolejny informator portalu z kręgów rządowych.

"Trzeba poczekać na rozwiązania i warianty, jakie przygotuje minister Domański, oraz wyliczenia, co taki czy inny scenariusz oznacza" – dodał.

Wakacje kredytowe. Na czym polegają?

Portal przypomina, że PiS wprowadził wakacje kredytowe w 2022 r. Wówczas można było zawiesić po dwie raty w trzecim i czwartym kwartale. W 2023 r. ta forma wsparcia dotyczyła już jednego miesiąca w każdym z czterech kwartałów. Wakacje miały być odpowiedzią na gwałtowne podwyżki stóp procentowych, które Rada Polityki Pieniężnej podnosiła, aby ograniczyć wybuch inflacji.

Po wyborach nowa koalicja zdecydowała się przygotować własną wersję wakacji kredytowych i ograniczyć je do osób, dla których rata jest realnym obciążeniem i przekracza 35 proc. dochodu. Zawiesić będzie można w sumie cztery raty, po jednej na kwartał (opóźnienie ustawy powoduje, że w II kwartale będą to najprawdopodobniej dwie raty, a w kolejnych kwartałach po jednej).

Obecny projekt MF jest znacznie mniej bolesny dla sektora bankowego – maksymalny koszt, przy założeniu, że 100 proc. uprawnionych skorzysta z pomocy, to 3,6 mld zł. Jeśli byłoby tylu samo chętnych na skorzystanie z wakacji kredytowych jak do tej pory, to koszt byłby zdecydowanie niższy i zamknąłby się w ok. 2,5 mld zł, podał Business Insider Polska.

Czytaj też:

Kto dostał kredyt na 2 procent? Wśród obcokrajowców dominują UkraińcyCzytaj też:

Rząd rozważa zmiany w składce zdrowotnej, ale pozostanie "w logice Polskiego Ładu"