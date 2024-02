CPK unieważnia kontrowersyjny przetarg. "Bez podania przyczyny"

"W trosce o zapewnienie najwyższej jakości audytu obejmującego weryfikację i ocenę harmonogramów spółki Centralny Port Komunikacyjny dla części lotniskowej oraz kolejowej (w zakresie linii kolejowych tzw. Y) Zamawiający zdecydował o unieważnieniu postępowania przetargowego w tej sprawie bez podania przyczyny" – czytamy w komunikacie opublikowanym na stronie internetowej CPK w środę wieczorem.

Kontrowersyjny przetarg

Pierwszy audyt wykonać miało konsorcjum firm HMJ, Projekt Plus i TECH-TOR. To właśnie ono złożyło najkorzystniejszą ofertę, wyceniając swoje usługi na 387 450 zł. Była to oferta najniższa spośród trzech złożonych w przetargu. W sieci wybuchła burza, bo eksperci od lotnictwa zaczęli alarmować, że wybrano "firmy-krzaki".



Według zapowiedzi pełnomocnika premiera ds. Centralnego Portu Komunikacyjnego Macieja Laska, audyt dotyczący budowy portu lotniczego i kolei dużych prędkości ma być gotowy w połowie 2024 r., a następnie przekazany rządowi, który podejmie ostateczną decyzję w sprawie przyszłości CPK.

Budowa CPK. Co zrobi rząd Tuska?

13 lutego podczas posiedzenia Rady Gabinetowej premier Donald Tusk zadeklarował, odnosząc się do zaplanowanej przez poprzedni rząd inwestycji co najmniej 155 mld zł w budowę Centralnego Portu Komunikacyjnego, że jego gabinet chce "rozwoju infrastruktury komunikacyjnej, lotniczej, kolejowej".

Prezydent Andrzej Duda stwierdził z kolei, że dla niego "sprawą najważniejszą" jest, by takie projekty, jak CPK były realizowane.

Nie tylko lotnisko

Centralny Port Komunikacyjny to węzeł przesiadkowy między Warszawą i Łodzią, który zintegruje transport lotniczy, kolejowy i drogowy. W ramach tego projektu w odległości 37 km na zachód od Warszawy, na obszarze ok. 3 tys. hektarów zostanie wybudowane nowe lotnisko, które w pierwszym etapie będzie w stanie obsługiwać 40 mln pasażerów rocznie.

W skład CPK wejdą też inwestycje kolejowe: węzeł w bezpośredniej bliskości portu lotniczego i połączenia na terenie kraju, które umożliwią przejazd między Warszawą a największymi polskimi miastami w czasie nie dłuższym niż 2,5 godziny.

CPK jest w 100 proc. własnością Skarbu Państwa. Zalicza się do spółek strategicznych z punktu widzenia interesów kraju.

