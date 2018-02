Socjalizm XXI w.

Metafora Exodusu bardzo przydaje się do opisu Polski po 1989 r. Jest niewola i są różni prorocy, a Stwórca rozlał Morze Czerwone jakby specjalnie tam, a nie gdzie indziej, aby czekało na ponowne przekroczenie po tysiącach lat przez nasz naród niczym żydowski, tym razem w przenośni. Często zapomina się jednak, że między wyjściem z Egiptu a wejściem do krainy Kanaan przez 40 lat było „coś jeszcze”. Może więc III RP to nie ziemia obiecana, lecz pustynia właśnie?