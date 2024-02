Ile Ukraina straciła na blokadzie granicy? Poseł ujawnił kwotę

Tylko w lutym 2023 roku w związku z blokadą granicy ukraińsko-polskiej do budżetu Ukrainy nie trafiło 8 miliardów hrywien. Taką informację przekazał ukraiński polityk Jarosław Żeleznyak.

– Obecnie finansujemy całą armię z podatków i opłat celnych. Są to pieniądze, które możemy przeznaczyć na potrzeby wojskowe. Dziś jest ostatni dzień lutego i bardzo łatwo jest policzyć, ile kosztowała nas blokada w lutym. Plan, jaki ustalono dla celników przed rozpoczęciem blokady granicy, wynosił 47,5 miliarda hrywien. Niestety, przede wszystkim z powodu blokady, w lutym otrzymaliśmy 39,5 miliarda hrywien, czyli o 8 miliardów mniej trafiło do Ukrainy budżetu – wyjaśnił w rozmowie z "Ukraińską prawdą".

Według Żeleznyaka z podobną sytuacją Ukraina miała już do czynienia w grudniu. Jednocześnie w styczniu, po odblokowaniu granic, odnotowano "znaczny wzrost ceł”.

– Teraz znów mamy do czynienia ze spadkiem. To znaczy, jeśli policzymy wszystko, to łącznie straciliśmy około 20 miliardów. Dlaczego to takie ważne? Ponieważ nie możemy pokryć tej straty nawet kosztem pomocy międzynarodowej, nie możemy jej pokryć kosztem jakiejś pożyczki. Niestety, trzeba będzie jakoś znaleźć równowagę w systemie – podsumował polityk.

Protest na granicy

Od kilku tygodni polscy rolnicy blokują granicę z Ukrainą. Prezydent Wołodymyr Zełenski uważa, że jest to kwestia polityczna i presja na instytucje europejskie. Jak powiedział, Ukraińcy są wdzięczni polskiemu społeczeństwu, które jest z Ukraińcami od samego początku. Rządy krajowe muszą jednak znaleźć klucz do rozwiązania problemu.

27 lutego Ministerstwo Rozwoju Gmin, Terytoriów i Infrastruktury Ukrainy poinformowało, że wypełniło wszystkie postulaty mające zapobiec blokadzie ze strony polskich przewoźników.

Czytaj też:

Skandaliczne słowa ukraińskiego deputowanego. Konfederacja odpowiadaCzytaj też:

Ukraińcy odwołali wizytę Andrzeja Dudy? "To absurdalna informacja"