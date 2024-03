"Fit for 100"! Natychmiast!

Czyli po co bawić się w „Fit for 55” i „Fit for 90”? Po co czekać na „konieczność zmniejszenia przez państwa Unii Europejskiej emisji CO₂ o 55 proc. względem 1990 r”. aż do roku 2030, na „konieczność zmniejszenia przez państwa UE emisji CO₂ o 90 proc. względem 1990 r”. aż do roku 2040, a na „osiągnięcie przez nie neutralności klimatycznej” aż do roku 2050? A w ogóle to dlaczego np. „Fit for 55” oznaczał „konieczność redukcji o 55 proc. emisji CO₂ do 2030 r. względem roku 1990”, a nie np. do 2029 r?