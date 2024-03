To koniec 13. i 14. emerytury? Chcą zlikwidować "prezenty od państwa"

– Nic co zostało dane, nie zostanie zabrane – taką obietnicę jeszcze przed wyborami złożył Donald Tusk, pytany o programy socjalne wprowadzone przez rząd Zjednoczonej Prawicy. Jak podkreślał, nie po to wygrywa się wybory, żeby demolować życie zwykłych ludzi. Tymczasem zagrożone mogą okazać się świadczenia wypłacane seniorom. Choć wiadomo, że 13. i 14. emerytury zostaną wypłacone w 2024 roku, to ich przyszłość stoi pod znakiem zapytania.

13. i 14. emerytury zostaną zlikwidowane? "Pojawił się pomysł"

Swój pomysł w sprawie 13. i 14. emerytur forsuje Trzecia Droga. Poseł tego ugrupowania Ryszard Petru o szczegółach propozycji poinformował na antenie Radia ZET. Zakłada ona likwidację tych świadczeń i zastąpienie ich emeryturą bez podatku.

– Pojawił się pomysł, by zastąpić trzynastkę i czternastkę likwidacją podatku na stałe. Trzynasta emerytura stałaby się częścią emerytury miesięcznej – powiedział były lider Nowoczesnej.

Jak dodał, "emeryt i tak dostawałby świadczenie, ale w postaci podwyższonej miesięcznej wypłaty".

– Zamiast prezentów od państwa, mielibyśmy wyższe emerytury. Trzynastka i czternastka byłyby stałym elementem miesięcznej emerytury – podsumował Ryszard Petru.

Spór w koalicji rządzącej ws. emerytur

O konieczności likwidacji 13-stek i 14-stek mówił już w listopadzie ubiegłego roku inny poseł Trzeciej Drogi, Michał Kobosko. Podkreślał on wówczas, że są to "jakieś prowizorki, które nie powinny mieć miejsca w poważnym systemie emerytalnym". Kwestię zamienienia dodatkowych emerytur na "emeryturę bez podatku" podnosił także prezes PSL Władysław Kosiniak-Kamysz oraz inni politycy tej formacji.

Stanowczy sprzeciw wobec likwidacji tych świadczeń wyrażała Lewica. – Nie zgodzimy się na likwidację 13. i 14. emerytury. Lewica jest przeciwna odbieraniu jakichkolwiek zdobyczy społecznych – zapowiadał w październiku ubiegłego roku Krzysztof Gawkowski.

