Rada Polityki Pieniężnej zdecydowała ws. stóp procentowych

Rada na posiedzeniu w dniach 5-6 marca ustaliła stopy procentowe na następującym poziomie:

stopa referencyjna 5,75 proc. w skali rocznej;

stopa lombardowa 6,25 proc. w skali rocznej;

stopa depozytowa 5,25 proc. w skali rocznej;

stopa redyskontowa weksli 5,80 proc. w skali rocznej;

stopa dyskontowa weksli 5,85 proc. w skali rocznej.

Eksperci nie są zaskoczeni. "Prezes NBP zapewne utrzyma jastrzębie nastawienie"

Środowa decyzja RPP jest zgodna z przewidywaniami ekonomistów, którzy spodziewali się pozostawienia stóp procentowych bez zmian.

"Rada zaskoczyła nas publikacją decyzji, ale nie samą decyzją. Stopy bez zmian dziś i zapewne do końca przyszłego roku" – komentują analitycy Banku Pekao.

"RPP pozostawiała stopy bez zmian, decyzja bez zaskoczeń. Punktem uwagi w komunikacie są nowe projekcje. Naszym zdaniem perspektywy inflacyjne na 2024 poprawiły się, średnioterminowe niekoniecznie. Jutro konferencja prezesa, zapewne utrzyma jastrzębie nastawienie jak w lutym" – twierdzą ekonomiści ING Banku Śląskiego.

Z kolei Polski Instytut Ekonomiczny spodziewa się niewielkiej obniżki stóp (o 25 pb) w listopadzie br.

Stopy procentowe w marcu. RPP podjęła decyzję

Rada Polityki Pieniężnej postanowiła utrzymać stopy procentowe NBP na niezmienionym poziomie także w lutym br. Od listopada ub.r. RPP utrzymuje stopy procentowe na niezmienionym poziomie po tym, jak w październiku obniżyła je o 25 pb – w przypadku głównej stopy referencyjnej – do 5,75 proc. We wrześniu zdecydowała się na pierwszą obniżkę stóp (o 75 pkt proc.) – do 6 proc. w przypadku stopy referencyjnej.

Na czwartek, 7 marca na godzinę 15 zaplanowano konferencję prasową prezesa Narodowego Banku Polskiego i przewodniczącego RPP Adama Glapińskiego.

