KE reaguje na słowa Wojciechowskiego. "Wypowiadał się jako osoba prywatna"

Stacja RMF FM poinformowała w środę, że Komisja Europejska przedstawi w przyszłym tygodniu nowe propozycje legislacyjne odpowiadające na postulaty protestujących w całej Europie, także w Polsce, rolników. – Będzie propozycja bardzo dużego zmniejszenia obciążeń dla rolników – zapowiedział komisarz Unii Europejskiej ds. rolnictwa i rozwoju wsi Janusz Wojciechowski.

"KE ma się zobowiązać, że nie będzie w tym roku kar dla rolników, którzy nie spełnią norm środowiskowych czy klimatycznych. To znaczy, że nie będą zmniejszane ich dopłaty bezpośrednie. Natomiast w latach 2025-2027, czyli do końca okresu budżetowego, zostaną wprowadzone zmiany łagodzące dotychczasowe wymagania Zielonego Ładu. Będą to rozwiązania legislacyjne" – podało RMF FM. Chodzi o pakiet rozwiązań, który ma rozwiać niepokój gospodarzy związany z tymi elementami Zielonego Ładu, które są we Wspólnej Polityce Rolnej.

"Komisarz Wojciechowski wypowiadał się jako osoba prywatna"

Komisja Europejska zareagowała na słowa Janusza Wojciechowskiego. "Komisarz Wojciechowski wypowiadał się jako osoba prywatna, co w żaden sposób nie odzwierciedla oficjalnego stanowiska Komisji. Jesteśmy przekonani, że rolnictwo, polityka klimatyczna i ochrona przyrody mogą iść w parze. Potrzebujemy jednego i drugiego" – przekazano w komunikacie, do którego dotarł reporter telewizji Polsat News w Brukseli.

KE zaznaczyła, że wkrótce przedstawi "szereg propozycji mających na celu sprostanie wyzwaniom stojącym obecnie przed rolnikami". "Równolegle, niedawno ustanowiony Dialog Strategiczny w sprawie Przyszłości Rolnictwa UE bada, w jaki sposób stworzyć nowy konsensus, aby zająć się bardziej złożonymi, długoterminowymi kwestiami" – czytamy w komunikacie.

