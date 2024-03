Wybrano nowego prezesa Polska Press

Po przejęciu władzy przez koalicję KO-Trzecia Droga-Lewica w zarządach państwowych spółek i tych przez nie kontrolowanych doszło do zmian w składach rad nadzorczych. Nie ominęły one także Polska Press, kontrolowanej przez płocki koncern energetyczny.

Jak informuje Pressserwis, nowym prezesem został Zenon Nowak. Z Polska Press jest związany od 17 lat. W ostatnim okresie był związany z rynkiem nieruchomości komercyjnych. Od 2020 roku Doradca Zarządu w Fabryce Porcelany w Katowicach.

Nowym członkiem rady nadzorczej została Elżbieta Żuraw. W Polska Press pracuje od prawie 20 lat. W 2015 została dyrektorem zarządzającym centrum usług wspólnych Polska Press.

Zmiany w Polska Press

Pod koniec lutego rada nadzorcza Polska Press odwołała zarząd spółki: prezesa Stanisława Bortkiewicza oraz członków Dorotę Kanię (pełniła również funkcję redaktora naczelnego), Łukasza Gresztę i Miłosza Szulca.

Biuro prasowe Polska Press poinformowało mailowo pracowników w piątek wieczorem, że rada nadzorcza Polska Press podjęła 23 lutego uchwały o odwołaniu zarządu spółki.

Do pełnienia obowiązków prezesa spółki oddelegowana została sekretarz rady nadzorczej Magdalena Skowyrska. Polska Press to jedna z największych spółek medialno-technologicznych w Polsce i zarazem największy wydawca mediów regionalnych w naszym kraju. Do grupy należą m.in. 22 dzienniki regionalne.

W ostatnim czasie portal branżowy Press.pl informował, że grupa ZPR Media, do której należą m.in. "Super Express", Radio Eska i Radio Plus, złożyła ofertę kupna grupy Polska Press. Zainteresowana jej zakupem miała być również Wirtualna Polska.

Jak ustaliła "Gazeta Wyborcza", nowe władze Orlenu przed podjęciem ostatecznej decyzji o ewentualnej sprzedaży spółki Polska Press chcą dokładnie zbadać jej sytuację finansową.