Globalna awaria McDonald's. Wiele restauracji zamknięto

McDonald's podał w piątek, że awaria technologiczna zakłóciła działalność wielu jego placówek na całym świecie, w tym w Japonii, Wielkiej Brytanii i Australii. Jednocześnie firma wyklucza, że powodem jest cyberatak.

Wiele lokali McDonald's w Japonii przestało przyjmować zamówienia składane osobiście i za pomocą urządzeń mobilnych z powodu zakłóceń w systemie – poinformował rzecznik McDonald's Holdings Company Japan. – Pracujemy nad przywróceniem działalności. Jesteśmy świadomi awarii technologicznej, która dotknęła nasze restauracje; problem jest obecnie rozwiązywany – stwierdził w oświadczeniu.

Firma podała, że jej restauracje w Wielkiej Brytanii i Irlandii ponownie przywróciły dostęp do Internetu po awarii, natomiast McDonald's Australia poinformował, że większość lokali otwarto ponownie.

Problemy na całym świecie

Sieć fast-foodów liczy około 40 tys. restauracji na całym świecie, ponad 14 tys. w samych w Stanach Zjednoczonych. Prowadzi prawie 300 lokali w całej Japonii i około tysiąca w Australii. Firma nie podała, ilu lokali na całym świecie dotknęła piątkowa awaria. Według Reutersa problemy odnotowano także w Hongkongu i Nowej Zelandii. "The New York Times" podał, że w McDonald's w Hongkongu wystąpiła "awaria systemu komputerowego" oraz że kioski do składania zamówień mobilnych i samodzielnego składania zamówień nie działają.

O problemach w Szwecji donosi gazeta "Aftonbladet". – Wszędzie jest ten sam problem, nie wiemy, kiedy zostanie naprawiony – przekazała pracownica restauracji znajdującej się na sztokholmskim Dworu Centralnym, która została czasowo zamknięta. O lokalnie występujących awariach informują też media z Danii oraz Holandii.

Na razie przyczyna globalnej awarii tej popularnej sieci fast-food pozostaje nieznana.

