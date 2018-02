Kosmiczny interes

Czerwona Tesla Roadster. Piękne sportowe elektryczne auto, które od 0 do 100 km/godz. przyspiesza w niecałe dwie sekundy i za które trzeba zapłacić mniej więcej ćwierć miliona dolarów (ok. 860 tys. zł). O posiadaniu takiego samochodu jeszcze niedawno marzyły m.in. takie gwiazdy jak Leonardo DiCaprio czy Matt Damon. To ten właśnie model w zeszłym tygodniu wyniosła w kosmos rakieta Falcon Heavy. Falcon Heavy to najpotężniejsza obecnie rakieta na świecie, która jest w stanie dostarczyć na orbitę 64-tonowy ładunek. Na Marsa za pośrednictwem rakiety Falcon Heavy można teoretyczne przewieźć 17 ton ładunku. Dlaczego na Marsa? Otóż Elon Musk wierzy, że by nasz gatunek mógł przetrwać, człowiek powinien zacząć kolonizować inne planety.