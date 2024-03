Kary za ciepło

Niemal ćwierć miliarda złotych kary dostała EC Będzin Wytwarzanie sp. z o.o. z województwa śląskiego, która na czas nie rozliczyła uprawnień do emisji dwutlenku węgla. Otóż pod koniec 2023 r. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach nałożył na spółkę karę administracyjną w wysokości ponad 247,8 mln zł „za niedokonanie w terminie rozliczenia uprawnień do emisji CO2 za rok 2020”. O tym, jak gigantyczna jest to kara, świadczy to, że w roku 2020, czyli tym samym, za który ją wydano, łączne przychody spółki wyniosły 150 mln zł, co oznacza, że kara wyniosła 165 proc. przychodów! – Samo to pokazuje pewną absurdalność tego systemu – skomentował w internetowej Telewizji Biznesowej Marcin Chodkowski, prezes zarządu EC Będzin SA, która to spółka jest spółką matką wobec EC Będzin Wytwarzanie, podkreślając, że tego obowiązku nałożonego przez państwo nie da się zrealizować z powodów ekonomicznych.