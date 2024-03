Nabór wniosków o 800 plus. Ważny komunikat Ministerstwa Cyfryzacji

Trwa nabór wniosków na nowy okres świadczeniowy w ramach programu Rodzina 800+. Aby uzyskać prawo do świadczenia, należy złożyć wniosek do ZUS. Możesz to zrobić wyłącznie drogą elektroniczną.

800 plus. Można już składać wnioski

Nowy okres świadczeniowy w ramach programu Rodzina 800+ trwa od 1 czerwca 2024 r. do 31 maja 2025 roku. Wnioski można składać już od 1 lutego 2024 r. i warto zrobić to bez zwłoki. Jeśli złożysz wniosek do 30 kwietnia 2024 r., zachowasz ciągłość wypłaty świadczenia.

Przyjmowaniem wniosków, ich rozpatrywaniem oraz przyznawaniem i wypłatą świadczenia zajmuje się Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Od 1 stycznia 2024 r. wysokość świadczenia wychowawczego wynosi 800 zł miesięcznie na każde dziecko do ukończenia przez nie 18. roku życia. Rodzice i opiekunowie mają trzy miesiące od urodzenia się dziecka na złożenie wniosku do ZUS, aby otrzymać świadczenie wychowawcze z wyrównaniem od dnia narodzin.

Prawo do świadczenia wychowawczego jest niezależne od dochodów rodziny, jest wolne od egzekucji i nie podlega opodatkowaniu.

Jak skutecznie złożyć wniosek?

Wnioski do ZUS możesz złożyć tylko przez internet za pośrednictwem jednego z kanałów:

portal informacyjno-usługowy Emp@tia;

platformę PUE ZUS lub aplikację mZUS;

bankowość elektroniczną.

Warto założyć profil zaufany

Jeśli składasz wniosek przez portal informacyjno-usługowy Emp@tia lub platformę PUE ZUS (albo aplikację mZUS), możesz łatwo zalogować się profilem zaufanym.

Profil zaufany pozwala korzystać ze wszystkich dostępnych e-usług publicznych, czyli spraw urzędowych, które można załatwiać online, z dowolnego miejsca z dostępem do internetu. Złożysz dzięki niemu podanie, wniosek, odwołanie czy skargę bez potrzeby drukowania dokumentu, jego ręcznego podpisywania i wysyłania pocztą.

