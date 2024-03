Potężne uderzenie w polską spółkę. Właściciel Reserved niesłusznie powiązany z Rosją

– Mamy przed sobą wspaniałe perspektywy rozwoju i wierzę, że LPP w ciągu trzech lat będzie dwa razy większą firmą niż dzisiaj – powiedział Piechocki podczas wideokonferencji.

Odnosząc się po raz kolejny do informacji Hindenburg Research, która podała, że LPP nie zrezygnowała z działalności w Rosji po inwazji na Ukrainę wiceprezes LPP Przemysław Lutkiewicz podkreślił, że biznes w Rosji został sprzedany i ten rozdział LPP uważa za zamknięty.

Prezes LPP: Nie wiem, czy ktokolwiek byłby przygotowany na taki atak

"Przyznajemy się natomiast do tego, że nie byliśmy do odpowiedzi na te informacje w 100 proc. przygotowani, ale nie wiem, czy ktokolwiek byłby przygotowany na taki atak. Nie chcemy prowadzić też wewnętrznych śledztw, kto przekazał takie informacje do Hindenburga – dodał wiceprezes LPP.

Wcześniej analityczno-inwestycyjna firma Hindenburg Research podała, że LPP nie zrezygnowała z działalności w Rosji po inwazji na Ukrainę. Z kolei LPP złożyło do prokuratury zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa na szkodę spółki, jej akcjonariuszy i inwestorów giełdowych, a podstawą zawiadomienia są – jak podała spółka – nieprawdziwe bądź zmanipulowane informacje opublikowane w materiale Hindenburg.

Właściciel Reserved nie handluje w Rosji

LPP zaprzeczyła też i zdementowała informacje znajdujące w materiale Hindeburg Research, podkreślając, że nie prowadzi działalności handlowej na terytorium Federacji Rosyjskiej, a transakcja sprzedaży spółki rosyjskiej nie miała charakteru fikcyjnego i nie wiązała się z manipulacjami księgowymi lub rachunkowymi.

Od 2022 r. LPP nie kontroluje spółki rosyjskiej OOO Re Trading i prowadzonej przez nią działalności. LPP zaznaczyła też, że nie dokonywała wysyłek towarów do Rosji przez terytorium Kazachstanu.

LPP zarządza markami modowymi Reserved, Cropp, House, Mohito i Sinsay. Spółka jest notowana na GPW w Warszawie od 2001 roku; wchodzi w skład indeksu WIG20. W roku obrotowym 2022/2023 (luty 2022-styczeń 2023) spółka miała 15,9 mld zł skonsolidowanych przychodów.