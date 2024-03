Gigantyczna kwota z UE dla Ukrainy. Kułeba apeluje o więcej

Ministrowie spraw zagranicznych państw członkowskich UE zaakceptowali ostateczną decyzję o przeznaczeniu dodatkowych 5 miliardów euro na wsparcie wojskowe dla Ukrainy w ramach Europejskiego Instrumentu na rzecz Pokoju. 500 mln euro z tej kwoty przeznaczone jest na misję szkolenia żołnierzy z Ukrainy, która ma miejsce także w Polsce.

W spotkaniu szefów MSZ uczestniczył minister spraw zagranicznych Ukrainy, Dmytro Kułeba. "Na posiedzeniu Rady do Spraw Zagranicznych UE, w którym uczestniczył minister spraw zagranicznych Ukrainy, podjęto ostateczną decyzję o przeznaczeniu dodatkowych 5 miliardów euro na wsparcie wojskowe dla Ukrainy w ramach Europejskiego Instrumentu na rzecz Pokoju. Minister podziękował swoim kolegom za ten krok" – podano w oświadczeniu.

Ponadto Kułeba podziękował Czechom z inicjatywę zakupu amunicji artyleryjskiej dla Ukrainy oraz wszystkim państwom członkowskim UE, które przyczyniły się do jej realizacji. – Apeluję do tych, którzy nadal zastanawiają się, aby jak najszybciej wnieść swój wkład. Dotyczy to nie tylko czeskiej inicjatywy, ale także kilku innych podobnych projektów. Liczy się każdy dzień – podkreślił minister Kułeba.

Trudne rozmowy w UE

W zeszłym tygodniu stali przedstawiciele UE poparli zwiększenie o 5 miliardów euro Europejskiego Funduszu Pokoju, który finansuje dostawy broni na Ukrainę. Od 2022 r. UE udziela Ukrainie pomocy wojskowej za pośrednictwem Europejskiego Instrumentu na rzecz Pokoju, który zwraca państwom członkowskim koszty broni dostarczonej Ukrainie.

Finansowanie przekazywane jest w transzach, które mogą być blokowane przez poszczególne państwa członkowskie. W ostatnich miesiącach uczyniły to Węgry, które pod różnymi pretekstami odmówiły zatwierdzenia uzupełnienia Europejskiego Instrumentu na rzecz Pokoju w wysokości 500 mln euro.

