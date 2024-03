Wojna cenowa Lidla i Biedronki. Co sądzą o niej Polacy?

Badanie UCE Research i Grupy Offerista wykazało, że 55,5 proc. pytanych oczekuje zaostrzonej walki cenowej pomiędzy dyskontami, żeby zrobić taniej zakupy na Wielkanoc. Wśród nich 28,3 proc. raczej ma na to nadzieję, a 27,2 proc. zdecydowanie się na to nastawia.

Na zaostrzoną walkę najbardziej liczą Polacy mający 45-55 lat oraz 35-44 lat. Szczególnie dotyczy to osób zarabiających w trzech przedziałach kwotowych (mniej niż 1000 zł netto miesięcznie, 1000-2999 zł oraz 5000-6999 zł). Przeważnie są to mieszkańcy miast liczących co najmniej 500 tys. ludności oraz 100-199 tys. osób.

Z kolei 22,1 proc. badanych nie oczekuje scenariusza konfrontacji. Raczej nie spodziewa się walki cenowej 14,5 proc. respondentów, a zdecydowanie na nią nie liczy 7,6 proc. ankietowanych. Natomiast 14,2 proc. uczestników sondażu nie ma wyrobionej opinii w tym zakresie. Do tego 8,2 proc. Polaków w ogóle ten temat nie obchodzi.

Wojna cenowa Lidla i Biedronki. "Polakom jest to na rękę"

Autorzy badania podkreślają też, że walka idzie o naprawdę spore pieniądze. – Nie sądzę, aby którakolwiek sieć zrezygnowała z tego typu aktywności. Z czasem walka może przybrać nowe oblicze, bo zwyczajnie wyczerpie się obecna formuła, tj. klienci przestaną ją tak mocno zauważać. Jednak działania będą kontynuowane, tylko w innej formie, może nawet jeszcze ostrzejszej, niż teraz to obserwujemy – prognozuje Robert Biegaj, współautor badania i ekspert rynku retailowego z Grupy Offerista.

Analitycy nie mają wątpliwości, że jeszcze przez długi czas Polacy będą oczekiwali jakichkolwiek wojen cenowych, bo jest im to zwyczajnie na rękę. Do tego rynkowi specjaliści zapowiadają, że hamowanie inflacji jest tylko chwilowe. Jednak nawet całkowite jej zastopowanie wcale nie musi spowodować, że Polacy nagle przestaną interesować się tego typu wojną na ceny.

Sondaż został przeprowadzony w dniach 13-14 marca br. metodą CAWI na próbie 1007 dorosłych Polaków.

