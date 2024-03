"Nie będzie radykalnych podwyżek cen prądu". Rząd zapowiada wsparcie dla najuboższych

Miłosz Motyka był gościem Wirtualnej Polski. Polityka pytano o plany rządu w zakresie cen energii. – Ceny energii na rynkach światowych spadły, natomiast oczywiście pracujemy nad wsparciem, ponieważ one nie spadły tak bardzo, by zagwarantować dzisiaj ceny na poziomie sprzed kilku lat. Przynajmniej część tego wsparcia musi zostać zachowana i taki projekt jest przygotowywany w resorcie klimatu we współpracy z ministerstwem przemysłu, finansów i aktywów państwowych. Niebawem taki projekt ujrzy światło dzienne. Do tego analizuje sytuację tych, którzy byliby najmocniej dotknięci podwyżkami, czyli samotnymi emerytami, tymi, którzy ogrzewają domy, a są osobami o niskich dochodach. Pracujemy nad harmonogramem wsparcia – zadeklarował wiceminister klimatu.

– Docelowo ceny energii powinny zostać obniżone poprzez duże inwestycje, czy to w sieci elektroenergetyczne, czy to w OZE czy w energetykę jądrową. Ale to już kwestia przyszłości. W najbliższej przyszłości nie będzie radykalnych podwyżek cen energii – zadeklarował Motyk.

Będą bony energetyczne?

Wiceminister poruszył m.in. kwestię bonów energetycznych. Zaznaczył, że byłoby to wsparcie dla osób realnie potrzebujących, które nie mają możliwości poprawienia efektywności energetycznej gospodarstwa z powodu m.in. problemów finansowych.

– Mówimy o sytuacji, w której rachunki za energię są w wysokości często 30, 40 proc., nawet połowy wszystkich wydatków. Mówimy też o rodzinach wielodzietnych, gdzie to zużycie jest bardzo duże. Mówimy generalnie o tych gospodarstwach domowych, w których ten poziom wydatków na energię elektryczną znacznie przewyższa średnią – stwierdził Miłosz Motyka.

Motyka zaznaczył, że biorąc pod uwagę kryteria "około 3 mln gospodarstw domowych będzie objętych wsparciem." Czy kwalifikacją do uzyskania wsparcia będzie próg dochodowy? – To jest jedno z rozwiązań, które mogłoby funkcjonować, ale te szczegóły będą znane w momencie przedstawienia konkretnego projektu – odpowiedział.

Czytaj też:

Wiceminister klimatu: Ceny prądu nie wystrzeląCzytaj też:

Widmo ubóstwa energetycznego w rządowej strategii. "Nawet kilka milionów Polaków"