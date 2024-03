Ukraińcy w Polsce. Zaszła znacząca zmiana w ich postawie

Dane dotyczące planów Ukraińców mieszkających w Polsce pochodzą z badania Centrum Analitycznego międzynarodowej agencji zatrudnienia Gremi Personal. Z sondażu agencji wynika, że 43 proc. Ukraińców mieszkających w Polsce twierdzi, że trudno jest zdecydować się na powrót na Ukrainę. 19 proc. stwierdziło, że planuje pozostać w Polsce. 15 proc. nie wróci do swojej ojczyzny przez najbliższe 5 lat, 13 proc. wróci w ciągu sześciu miesięcy, a 10 proc. – w ciągu roku.

W kwietniu ubiegłego roku agencja przeprowadziła podobne badanie. W tamtym okresie 36 proc. Ukraińców planowało pozostać w Polsce, 7 proc. zamierzało przenieść się z Polski do innego kraju, a 55 proc. planowało powrót na Ukrainę. 82 proc. Ukraińców planujących powrót odpowiedziało, że wrócą na Ukrainę po zwycięstwie w wojnie.

– Z naszych badań wynika, że liczba osób, które zdecydowanie planowały pozostać w Polsce spadła o 17 procent w porównaniu z rokiem ubiegłym. To gigantyczna liczba, biorąc pod uwagę liczbę Ukraińców mieszkających w Polsce. Dobra wiadomość dla Ukrainy jest taka, że jest nadzieja na liczne powroty do ojczyzny – powiedział założyciel międzynarodowej agencji zatrudnienia Gremi Personal Jewhen Kirichenko.

Ukraińcy w Polsce

Centrum analityczne zapytało także Ukraińców, jak długo przebywają w Polsce. 36 proc. przyjechało do naszego kraju niecały rok temu, 25 proc. przebywa w Polsce od 2 lat. 15 proc. od roku do dwóch lat. 10 proc. stwierdziło, że około 3 lat. A 7 proc. wskazał na odpowiedź 4 i więcej lat.

Analitycy zwracają uwagę na 25 proc. Ukraińców, którzy przybyli do Polski około 2 lata temu. Odsetek ten pokazuje liczbę uchodźców, którzy opuścili Ukrainę na początku wojny na pełną skalę. Reszta to ludzie, którzy przyjeżdżają do Polski do pracy.

"Jaki był główny motyw, który skłonił Cię do przyjazdu do Polski? 30 procent stwierdziło, że przyciąga ich poziom wynagrodzeń, 27 procent odczuwało niebezpieczeństwo na Ukrainie, 24 procent odmówiło odpowiedzi na pytanie, 10 procent stwierdziło, że dali się przekonać przez przyjaciół, a 9 procent chciało ponownie połączyć się z rodziną” – wynika z badania.

