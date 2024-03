"Potrzebny jest tutaj głos Polski". Wojciechowski prosi o pomoc Tuska

W Unii Europejskiej trwają negocjacje w sprawie przedłużenia na kolejny rok bezcłowego dostępu Ukrainy do rynku Unii Europejskiej. Dla protestujących polskich rolników mogłoby to oznaczać dalsze poważne problemy. Unijne narzędzie wsparcia dla producentów żywności z państw członkowskich – tymczasowe kryzysowe ramy środków pomocy w celu wsparcia gospodarki po agresji Rosji na Ukrainę – wygasa w czerwcu tego roku. Wojciechowski chce, aby Tusk, w ramach prac Rady Europejskiej, poruszył kwestię przedłużenia mechanizmu pomocy.

Apel do Tuska

Dzięki tymczasowym ramom środków pomocy możliwe było przekazanie pomocy publicznej dla rolników z UE. Największą kwotę – 4 mdl euro – otrzymali rolnicy z Polski. Bez przedłużenia mechanizmu niemożliwe będzie dalsze ich wspieranie.

"W ciągu ostatnich 2 lat Komisja Europejska zatwierdziła 16 transz pomocy publicznej, między innymi na dopłaty do nawozów, do zbóż, do kredytów, do paliwa i innych. Pomoc ta była wielkim wsparciem dla rolników dotkniętych gospodarczymi skutkami wojny takimi jak wzrost cen energii i nawozów czy też wzrost importu z Ukrainy i destabilizacja rynku zbóż – i pozwalała im przetrwać dramatyczny kryzys" – napisał Wojciechowski, który podkreślił, że dzięki jego interwencji z tej pomocy mogli korzystać również rolnicy.

Komisarz wskazał, że w obecnej chwili w Komisji Europejskiej nie ma planów przedłużenia ram, choć sam stara się o zmianę stanowiska Brukseli. Wojciechowski chce, aby Tusk włączył się w jego działania i spróbował przekonać pozostałych liderów państw członkowskich do wpłynięcia na KE.

"Panie Premierze, z mojej strony podnoszę ten problem w ramach wewnętrznych prac Komisji, ale bardzo potrzebny jest tutaj głos Polski, której rolnicy w największym stopniu są dotknięci skutkami gospodarczymi wojny na Ukrainie i która dotychczas w największym stopniu korzystała z możliwości pomocy publicznej dla rolników" – napisał Wojciechowski w liście do szefa polskiego rządu.

