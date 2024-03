Wielka zmiana dla milionów Polaków. "To koniec spektakularnych podwyżek"

W tym roku, podobnie jak w roku 2023, płaca minimalna zmienia się dwa razy. Pierwsza zmiana weszła w życie w styczniu i wynosi obecnie 4,242 złote brutto. Kolejny raz zostanie ona podniesiona do 4,300 zł brutto od pierwszego lipca. Najnowsze dane dotyczące inflacji wskazują, że okres wysokich podwyżek płacy minimalnej nie powtórzy się w przyszłym roku.

Koniec podwyżek płacy minimalnej

Zgodnie z przepisami, dwukrotne podnoszenie wysokości najniższej pensji jest konieczne w przypadku prognozy zakładającej inflację na poziomie co najmniej 5 procent. Wszystko wskazuje jednak na to, że to ostatni rok, kiedy konieczne jest zastosowanie tego mechanizmu.

Według ostatnich prognoz Narodowego Banku Polskiego, w przyszłym roku inflacja wyniesie 3,5 procent. To zbyt niski poziom, aby doszło do dwukrotnego podniesienia płacy minimalnej. O jakiej podwyżce byłaby zatem mowa? Tu pojawia się wiele znaków zapytania. Chodzi o zarówno samą kwotę, jak i sposób jej ustalania. Powód? Otóż, do 15 listopada Polska musi wdrożyć dyrektywę, wprowadzającą unijną płacę minimalną. Celem jest tu ujednolicenie zasad jej ustalania w krajach członkowskich. W związku z tym, że Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej nie ma jeszcze gotowego projektu, wdrażającego dyrektywę, a rządzący muszą przedstawić propozycję płacy minimalnej na rok 2025 do połowy czerwca, istnieje duże prawdopodobieństwo, że będzie ona jeszcze ustalana na starych zasadach. Jeśli rzeczywiście dojdzie do realizacji takiego scenariusza, można przewidzieć, o jakich podwyżkach będzie mowa. Tu swoje prognozy przedstawia portal Infor.pl.

Płaca minimalna w 2025 roku. Ile zarobimy w przyszłym roku?

"Z duży prawdopodobieństwem można przyjąć, że prognozowana inflacja mieścić się będzie w przedziale od 4 proc. do maksymalnie 8 proc. To z kolei oznacza, że nowa najniższa krajowa w 2025 roku mieścić się będzie w przedziale 4 472-4 644 zł brutto" – czytamy. W przypadku wyższej podanej kwoty będzie to 3 496 zł na rękę, zaś niższej 3 379 zł.

Portal wskazuje, że skutki dotyczące podwyższenia najniższego wynagrodzenia w 2025 roku dotyczyć będą ok. 4 milionów pracowników.

