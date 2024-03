Kolejna sieć sklepów zapowiada, że nie podwyższy cen żywności

Podano, że klienci będą mogli kupić w niezmienionych cenach produkty, takie jak: pieczywo, produkty mleczarskie, owoce i warzywa, mięso oraz wędliny.

"Głównym celem Lidl Polska jest oferowanie klientom wysokiej jakości produktów w niskiej, atrakcyjnej cenie. Konkurencyjna oferta w każdym sklepie naszej sieci jest taka sama – we wszystkich obiektach oferujemy tak samo niskie ceny. Zależy nam na tym, aby sytuacja ekonomiczna polskich rodzin była stabilna. W związku z tym uruchomiliśmy nową akcję specjalną – w Lidlu VAT STOP. W kwietniu pozostawimy ceny wszystkich produktów objętych podwyżkami VAT 5% na poziomie sprzed podwyżki. Klienci dalej kupią ponad 1 600 podstawowych produktów spożywczych w niskich cenach. Oferowanie niskich cen to jedno z naszych działań, które podejmujemy, aby chronić budżety polskich gospodarstw domowych. Wśród innych naszych aktywności można wymienić akcje promocyjne, takie jak Lidlowe ceny, Tania Sobota, Tydzień XXL czy specjalne kupony, zdrapki oraz oferty dla użytkowników aplikacji Lidl Plus" – powiedziała head of corporate affairs and CSR w Lidl Polska Aleksandra Robaszkiewicz, cytowana w komunikacie.

W połowie marca Ministerstwo Finansów podjęło decyzję o nieprzedłużaniu po 31 marca 2024 roku okresowego obniżenia stawki VAT na podstawowe produkty spożywcze.

Zerowy VAT. Aldi nie podniesie cen podstawowych produktów w kwietniu

Podobną decyzję ogłosiła sieć Aldi. Nie podniesie cen podstawowych produktów o równowartość VAT w kwietniu. Jak tłumaczy, chce w ten sposób ułatwić Polakom oszczędzanie.

W sklepach Aldi ceny produktów w ramach podstawowego koszyka zakupowego nie zostaną w przyszłym miesiącu podniesione o podatek VAT, pomimo powrotu stawki tego podatku na produkty żywnościowe do 5 proc. z obecnych 0 proc.

"Bierzemy VAT na siebie, jest to realne trzymanie ręki na pulsie w kontekście oszczędności Polaków. (...) Wśród produktów bez podwyżki o VAT znajdziemy m.in.: pieczywo, świeże mięso, masła, mleka, jaja, sery żółte, mąki, kasze, ryże, oleje" – czytamy w komunikacie.

Czytaj też:

Druzgocący sondaż dla Tuska. Polacy są jednomyślni w tej sprawieCzytaj też:

"Solidarność" alarmuje: Takie będą skutki decyzji rządu