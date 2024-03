Ile wyniosła stopa bezrobocia w lutym? GUS podał nowe dane

Stopa bezrobocia zarejestrowanego wyniosła 5,4 proc. na koniec lutego bieżącego roku wobec 5,4 proc. miesiąc wcześniej – podał Główny Urząd Statystyczny, potwierdzając tym samym szacunek Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z początku miesiąca. W lutym 2023 r. stopa ta wyniosła 5,6 proc.

Liczba zarejestrowanych bezrobotnych w końcu stycznia 2024 r. wyniosła 845,3 tys. wobec 837,1 tys. miesiąc wcześniej.

Jak przekazał GUS, liczba nowo zarejestrowanych bezrobotnych wyniosła 110,1 tys. w lutym 2024 r. wobec 134,7 tys. miesiąc wcześniej. Liczba nowo zarejestrowanych bezrobotnych rok temu wyniosła 107,9 tys.

Nowe zamówienia i wydajność w przemyśle

Główny Urząd Statystyczny opublikował również dane dotyczące przemysłu. Nowe zamówienia spadły o 2,7 proc. rok do roku w lutym. Zamówienia na eksport i wywóz spadły o 3,2 proc. rok do roku i o 2,7 proc. w ujęciu miesięcznym.

"Wartość nowych zamówień otrzymanych przez badane przedsiębiorstwa przetwórstwa przemysłowego w lutym była o 2,7 proc. niższa niż przed rokiem (w tym dla zamówień na eksport spadek wyniósł 3,2 proc.). Nowe zamówienia obniżyły się w większości badanych działów, w tym m.in. w produkcji odzieży (o około połowę), metali (o ok. 22 proc.), a także: pozostałego sprzętu transportowego, chemikaliów i wyrobów chemicznych, maszyn i urządzeń, wyrobów tekstylnych oraz papieru i wyrobów z papieru (spadki w granicach od ok. 16 proc. do ok. 10 proc.). Wzrost wartości nowych zamówień w skali roku notowano natomiast m.in. w produkcji komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych (o ok. 44 proc.) oraz pojazdów samochodowych, przyczep i naczep (o ok. 15 proc.)" – czytamy w komunikacie GUS.

Wydajność pracy w przemyśle, mierzona produkcją sprzedaną na jednego zatrudnionego, wzrosła o 3,7 proc. rok do roku w styczniu – lutym 2024 r. W tym czasie zatrudnienie spadło o 0,9 proc., a przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto zwiększyło się o 13,4 proc.

