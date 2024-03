Różne opłaty dla Polaków i Ukraińców. Bank wskazuje powód

mBank aktualizuje swój cennik. Zmiany mają wejść w życie 3 kwietnia i są podyktowane "znaczącym wzrostem cen towarów i usług", które wpływają na koszty obsługi.

Dla przykładu posiadacze eKonta osobistego zapłacą dwukrotnie wyższą opłatę (z 2,5 na 5 złotych) za wypłatę gotówki z bankomatów Euronet i Santander Bank Polska. Podwyżka dotyczy każdej wypłaty, a nie, jak do tej pory, tych poniżej 100 złotych.

Wzrośnie także minimalna kwota bezpłatnej wypłaty gotówki z bankomatów mBanku i Planet Cash. Do tej pory było to 100 złotych, teraz – 300 złotych. Poniżej tej kwoty bank pobierze opłatę w wysokości 2,5 złotego. Także przy wypłacie gotówki w kasie sklepu w ramach usługi cashback bank obciąży klienta opłatą w wysokości 2 złotych.

Wzrośnie także opłata za kartę do eKonta osobistego – z 7 do 10 zł miesięcznie. Więcej zapłacą także posiadacze karty Mastercard Gold PayPass, którzy do tej pory płacili 9,99 złotych miesięcznie. Po zmianach w cenniku opłata wzrośnie do 18 złotych. Dotychczasowe warunki zwolnienia z opłat pozostały bez zmian.

Co ciekawe, a na co zwrócili uwagę użytkownicy wykop.pl, wzrost opłat nie dotyczy Ukraińców, posiadaczy konta eKonta osobistego UA. Na portalu pojawiły się oskarżenia pod adresem banku o dyskryminację Polaków.

mBank odpowiada

Wirtualna Polska zapytała mBank skąd wynikają różnice w opłatach dla Polaków i Ukraińców. Jak wskazano w odpowiedzi, ich źródłem są przepisy prawa.

– Różnice te mają uwarunkowanie prawne. W marcu 2022 r. Komisja Nadzoru Finansowego wydała zalecenie w sprawie usług bankowych dla uchodźców z Ukrainy. Wynika z niego, by w przypadku rachunków dla tej grupy klientów nie pobierać żadnych opłat – przekazała Emilia Kasperczak, ekspertka ds. relacji z mediami w mBanku.

