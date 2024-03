Emerytury będą niższe. Zmiany już od 1 kwietnia

Przy obliczaniu wysokości przyszłych emerytur ZUS będzie wykorzystywał nowe tablicy Głównego Urzędu Statystycznego (GUS), z których wynika, że we wszystkich grupach wiekowych nastąpił wzrost trwania życia. Zostały one przygotowane na podstawie danych z ubiegłego roku, według których w 2023 roku odnotowano o 39 tysięcy mniej zgonów niż w roku poprzednim.

Nowe zasady obliczania emerytur wchodzą w życie

Nowa tablica będzie miała zastosowanie przy wyliczaniu świadczeń dla osób urodzonych po 31 grudnia 1948 roku.

Jak wyjaśnił cytowany przez Polską Agencję Prasową rzecznik ZUS Paweł Żebrowski, wysokość emerytury ustala się poprzez podzielenie kapitału emerytalnego przez przeciętne dalsze trwanie życia. – Im większy licznik i mniejszy mianownik, tym wysokość emerytury będzie wyższa – wskazał.

Ile wyniesie emerytura po zmianach?

W praktyce oznacza to, że osoba w wieku 60 lat otrzyma świadczenie o 3,7 proc. niższe niż wynikałoby to z obowiązującej dotychczas tablicy. Z kolei osoba w wieku 65 lat otrzyma o 4,1 proc. mniej. Operując na liczbach przytoczonych przez ZUS, 60-latka z kapitałem 700 tys. zł otrzyma emeryturę w wysokości 2649,51 zł, a więc o ok. 103 zł mniej. Zaś 65-latek z kapitałem 700 tys. zł otrzyma emeryturę w kwocie 3197,81 zł, czyli mniejszej o ok. 136 zł.

Rzecznik ZUS podkreślił, że co do zasady nie dotyczą osób, które już przeszły na emeryturę. Ponowne przeliczenie emerytury będzie możliwe w ścisłych określonych sytuacjach. Chodzi tu np. o podjęcie przez emeryta pracy i odprowadzaniu składek emerytalnych już po przyznaniu świadczenia. W takiej sytuacji, zastrzega Żebrowski, najnowsza tablica zostanie wykorzystana jedynie w odniesieniu do dodatkowych składek, nie zaś do całości świadczenia.

