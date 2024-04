"Problem jest fundamentalny". Ekonomista ostrzega: Politycy zabrnęli w ślepą uliczkę

Główny Urząd Statystyczny podał we wtorek, że deficyt sektora rządowego i samorządowego (tzw. general government) wyniósł 5,1 proc. PKB na koniec 2023 r. wobec 3,5 proc. rok wcześniej, po rewizji.

Wysoki wskaźnik zadłużenia w 2023 r. oznacza, że Polsce może grozić tzw. procedura nadmiernego deficytu (PND). Uruchamiana jest na wniosek Komisji Europejskiej, jeśli w danym kraju członkowskim UE deficyt przekroczy 3 proc. PKB.

Rząd będzie ciął programy socjalne?

To, czy Bruksela zdecyduje się uruchomić wspomnianą procedurę okaże się w pod koniec kwietnia, kiedy zostaną opublikowane ostateczne dane. Jest jednak mało prawdopodobne, aby wstępne szacunki były na tyle niedokładne, że deficyt będzie mniejszy niż 3 proc. PKB. Może to oznaczać, że rząd koalicji będzie zmuszony podjąć zdecydowane kroki.

Komisja Europejska nie narzuca państwom członkowskim konkretnych rozwiązań w procesie przywracania równowagi finansom publicznym. Najpewniej jednak rząd wybierze jedno z dwóch najprostszych rozwiązań: obcięcie wydatków lub podwyższenie podatków. Biorąc pod uwagę, że w obecnej sytuacji politycznej w regionie zmniejszenie wydatków na zbrojenia jest mało realne, może się okazać, że rząd ograniczy świadczenia socjalne, takie jak 13. i 14. emerytura czy 800 plus.

– Politycy zabrnęli w ślepą uliczkę swoich obietnic i czas najwyższy, żebyśmy zdali sobie z tego sprawę. Nie wszystkie bowiem obietnice da się zrealizować – przykładowo, koszt podniesienia kwoty wolnej od podatku jest tak wielki, że dla każdego, kto nawet pobieżnie śledzi stan finansów publicznych, było jasne, że to nigdy nie mieściło się w katalogu tego, co realnie jest do zrobienia – powiedział w rozmowie z Interią dr Mrowiec.

– Problem jest fundamentalny. Większa część klasy politycznej weszła w tę retorykę, że na wszystko nas stać i możemy się zadłużać bez końca, niejako przyzwyczajając nas do takiego przekazu – a jest dokładnie odwrotnie; pora uświadomić sobie, że nie możemy się zadłużać kosztem przyszłych pokoleń. To, co teraz się dzieje, to dzwonek na pobudkę i przedyskutowanie na poważnie naszych wydatków – dodał ekspert.

