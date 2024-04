Ceny prądu wystrzelą w kosmos? "Przekroczą możliwości wielu budżetów"

Czeka nas społeczny bunt! Nie dotyczy to tylko rolników – ostrzega były wiceminister przemysłu Herbert Leopold Gabryś. Według niego, Zielony Ład doprowadzi do takie wzrostu cen energii, że przekroczą one możliwości wielu budżetów, nie tylko domowych.

O konsekwencjach, jakie wiążą się z wejściem w życie Europejskiego Zielonego Ładu Herbert Gabryś mówił w wywiadzie udzielonym portalowi wnp.pl. Były wiceminister przemysłu odpowiedzialny za energetykę wyraził pogląd, że Zielony Ład przyniesie wiele kosztów i wiele rozczarowań. W wyniku jego wprowadzenia cześć Europy stanie się jeszcze zasobniejsza, ale część jeszcze bardziej uboga. – Dla Polski to groźba, jak szacują niektórzy specjaliści, utraty nawet połowy dochodu narodowego, licząc na głowę mieszkańca – podkreślił. Zielony Ład. Były wiceminister ostrzega: Koszty obejmą wszystkich! – Już nie tylko rolnicy muszą się bać. Koszty obejmą wszystkich! W konstrukcji założeń Zielonego Ładu nie uwzględniono w należytej wadze nie tylko kosztów, ale i problemów społecznych – uważa Gabryś. Według niego, będziemy z przerażeniem obserwować kolejne odsłony tego procesu. – Z przerażeniem, bowiem to za szybko i za drogo w stosunku do wcześniejszych optymistycznych wyobrażeń – wyjaśnił. Rozmówca portalu zwrócił uwagę, że wdrażanie Zielonego Ładu wiąże się z kosztami nie tylko w dziedzinie szeroko rozumianej energetyki. Konsekwencje finansowe dostrzegalne są bowiem również w budownictwie, przemyśle i gospodarstwach domowych. Gabryś wskazał też na czekające nas niezwykle trudne i bardzo kosztowne inwestycje informatyczne w obszarze Krajowego Systemu Elektroenergetycznego. Przyznał, że za wszystko to w ostateczności zapłaci końcowy odbiorca energii. Dodał, że będzie on również płacił za rozczarowania, jakie niesie za sobą polityka klimatyczno-energetyczna Unii Europejskiej. – Będzie przy tym narzekał, bo bez energii się przecież nie da żyć – podkreślił. "Ceny energii będą ponad możliwości wielu budżetów" – A będzie wielkie narzekanie, bo ceny energii będą ponad możliwości wielu budżetów, nie tylko domowych. Zbiedniejemy! A z kosztów niezbędnych dla spełnienia potrzeb systemowych zbiednieje także budżet państwa – prognozuje były wiceminister. Według niego, odbiorca będzie coraz bardziej oszczędzał energię, do granic wydolności finansowej. – Będzie poszukiwał także energooszczędnych technologii w kosztownych inwestycjach. I może o to chodzi, aby je kupował. Szkoda tylko, że już nie są one nasze. I nie gospodarki unijnej – powiedział, dodając, że "tę rundę gospodarczej rywalizacji UE już przegrała". – Także z przyczyn zbyt wielkich ambicji w zakresie Europejskiego Zielonego Ładu – podsumował. Przypomnijmy, że Europejski Zielony Ład to zbiór inicjatyw politycznych Komisji Europejskiej, których nadrzędnym celem jest osiągnięcie neutralności klimatycznej w Europie do 2050 roku.

