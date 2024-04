Wakacje kredytowe w 2024 r. Sejm podjął decyzję

Chodzi o nowelizację ustawy o wsparciu kredytobiorców, którzy zaciągnęli kredyt mieszkaniowy i znajdują się w trudnej sytuacji finansowej oraz ustawy o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych i pomocy kredytobiorcom.

Za przyjęciem rządowego projektu było 424 posłów, przeciw 14, a wstrzymało się czterech. Teraz projekt trafi do prac w Senacie.

Wakacje kredytowe i Fundusz Wsparcia Kredytobiorców

Nowe przepisy przedłużają wakacje kredytowe na 2024 r. Kredytobiorcy będą mogli skorzystać z możliwości wstrzymania opłacania raty kredytowej dwukrotnie w okresie od 1 czerwca 2024 r. do 31 sierpnia 2024 r. oraz dwukrotnie w okresie od 1 września 2024 r. do 31 grudnia 2024 r. Z rozwiązania będą mogły skorzystać osoby, których rata przekroczy 30 proc. dochodu gospodarstwa domowego, liczonego jako średnia za poprzednie trzy miesiące, oraz osoby, które mają na utrzymaniu co najmniej troje dzieci w dniu złożenia wniosku.

Przepisy rozszerzają także możliwości skorzystania z Funduszu Wsparcia Kredytobiorców. Jest to mechanizm zapewniający pomoc dla kredytobiorców, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji finansowej i są zobowiązani do spłaty rat kredytu mieszkaniowego. Maksymalna pomoc dla kredytobiorców zostanie zwiększona z 2 tys. zł do 3 tys. zł. Wydłużony zostanie okres pomocy – z 36 do 40 miesięcy. Pomoc jest udzielana w formie pożyczki, której spłata ma zostać rozłożona na 200 rat (obecnie 144 raty). Łączna wartość pożyczki na spłatę zadłużenia ma wynieść 120 tys. zł. O pomoc z Funduszu będą mogli ubiegać się ci kredytobiorcy (również kredytobiorcy walutowi), u których rata przekracza 40 proc. dochodu gospodarstwa domowego (obecnie wskaźnik ten wynosi 50 proc.). Ze wsparcia będzie można skorzystać również, jeżeli miesięczny dochód gospodarstwa domowego, pomniejszony o miesięczne koszty obsługi kredytu mieszkaniowego, nie będzie przekraczał 2,5-krotności kryteriów, które określone są w ustawie o pomocy społecznej.

Rząd PiS wprowadził wakacje kredytowe w 2022 r. Wówczas można było zawiesić po dwie raty w trzecim i czwartym kwartale. W 2023 r. ta forma wsparcia dotyczyła jednego miesiąca w każdym z czterech kwartałów. Wakacje kredytowe miały być odpowiedzią na gwałtowne podwyżki stóp procentowych, które Rada Polityki Pieniężnej podnosiła, aby ograniczyć wybuch inflacji.

