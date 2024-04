Terminal gazowy FSRU w Gdańsku. Co Marynarka Wojenna znalazła na dnie zatoki?

Badanie dna Zatoki Gdańskiej rozpoczęło się jesienią 2023 r. Polegało na wyszukaniu przez statek badawczy na trasie gazociągu podmorskiego oraz w miejscu lokalizacji nabrzeża dla FSRU metalowych obiektów ferromagnetycznych.

Na podstawie wyników tych prac powstała lista potencjalnych materiałów niebezpiecznych – tzw. UXO (ang. Unexploded Ordnances), czyli niewybuchów, niewypałów czy też zdeponowanych na dnie substancji chemicznych, które należy usunąć. Badany teren był także sprawdzany pod kątem występowania wartościowych przedmiotów archeologicznych.

Marynarka Wojenna zlokalizowała 12-metrowy wrak na trasie inwestycji

W drugim etapie, po sporządzeniu listy obiektów do weryfikacji, rozpoczęto prace pod wodą mające na celu sprawdzenie obiektów z listy przez doświadczonych nurków na dnie zatoki. Na koniec do akcji włączyła się Marynarka Wojenna RP, której zadaniem była neutralizacja obiektów niebezpiecznych.

Podczas badań dna zatoki zlokalizowano także obiekty archeologiczne. Jednym z nich jest 12-metrowy wrak statku leżący na trasie inwestycji. Poza nim wykryto także drewniany kabestan (służy do wciągania na pokład lin) i kotwice statków.

"W procesie przygotowania morskiej części projektu FSRU przykładamy szczególną wagę do bezpieczeństwa. Współpracujemy na bieżąco z Marynarką Wojenną RP, Urzędem Morskim w Gdyni oraz Narodowym Muzeum Morskim w Gdańsku. Dzięki koordynacji działań oraz połączeniu doświadczenia i specjalistycznej wiedzy wszystkich podmiotów zachowamy cenne zabytki, które skrywają wody zatoki i zapewnimy niezakłóconą realizację prac budowlanych w przyszłości" – powiedział prezes Gaz-Systemu Sławomir Hinc, cytowany w komunikacie.

Gaz-System zbadał dno Zatoki Gdańskiej dla potrzeb terminalu FSRU

Budowa terminalu FSRU w Zatoce Gdańskiej została podzielona na część morską i lądową.



Pierwsza z nich obejmuje budowę w Zatoce Gdańskiej nabrzeża, do którego na stałe zacumowana będzie jednostka FSRU (ang. Floating Storage Regasification Unit). To statek przystosowany do regazyfikacji dostarczanego przez metanowce skroplonego gazu (LNG), a także gazociąg podmorski łączący terminal z częścią lądową. Gazociąg zostanie ułożony pod dnem Zatoki, a samo nabrzeże technologiczne będzie zlokalizowane w odległości ok. 3 km od brzegu, tuż przy torze wodnym prowadzącym do Portu Północnego.

Cześć lądowa to budowa gazociągu Gustorzyn–Gdańsk, którym gaz po regazyfikacji będzie rozprowadzany na terytorium kraju. Ta część inwestycji posiada już komplet decyzji niezbędnych do rozpoczęcia budowy.

Proces projektowania wstępnego nabrzeża oraz gazociągu podmorskiego jest w toku. Równolegle trwają przygotowania do uruchomienia postępowania przetargowego na wybór generalnego wykonawcy tej części inwestycji.

Operator Gazociągów Przesyłowych Gaz-System jest spółką strategiczną dla polskiej gospodarki, odpowiedzialną za przesył gazu ziemnego oraz zarządzanie najważniejszymi gazociągami w Polsce.

