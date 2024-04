Polska firma wygrywa z Google. "Precedensowe postanowienie sądu"

Firma Ceneo – porównywarka cen należąca do Grupy Allegro – walczy z Google w Sądzie Okręgowym w Warszawie. Jak informuje "Dziennik Gazeta Prawna", właśnie udało jej się uzyskać zakaz stosowania czterech rodzajów praktyk big techu uznawanych przez polski podmiot za nieuczciwe.

"Google nie może faworyzować własnej porównywarki (Google Shopping) kosztem konkurencyjnych usług. Koncern robił to za pomocą korzystnego dla własnej usługi sposobu prezentacji wyników wyszukiwania. Nie wolno mu też przekierowywać ruchu do Google Shopping kosztem Ceneo ani utrudniać dostępu do polskiej porównywarki przez usuwanie prowadzących do niej wyników wyszukiwania. Sąd zabronił też Google’owi wyświetlania nieautoryzowanych reklam Ceneo" – podaje "DGP".

Polska firma uważa, że "postanowienie sądu ma charakter precedensowy w skali europejskiej i może skłonić porównywarki w innych krajach do pójścia w ślady Ceneo.pl w walce o uczciwy i konkurencyjny rynek cyfrowy".

Ceneo pozwało Google. Sąd orzekł na korzyść polskiej firmy

Gazeta zwraca uwagę, że w trakcie postępowania istotny pogląd dla sprawy przedstawił prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK), który stwierdził, że "zachowania Google, jeśli zostaną potwierdzone, mogą prowadzić do zakłócenia konkurencji (…) nie zapewniając jednocześnie równości szans konkurencyjnym wobec niej podmiotom, w tym Ceneo".



Dr Iga Małobęcka-Szwast, radca prawny z kancelarii Wardyński i Wspólnicy, powiedziała w rozmowie z dziennikiem, że jeśli stan faktyczny jest taki, jak przedstawia go Ceneo, to naruszenie prawa konkurencji jest w jej ocenie "oczywiste".



Jak podaje "DGP", zakaz sądowy wydano 14 marca i będzie on obowiązywał do czasu rozstrzygnięcia sprawy, którą firma Ceneo wytoczyła Google pozwem z 28 marca.

